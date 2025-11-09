Sceny po meczu Rybakina – Sabalenka. Nie chciała zrobić wspólnego zdjęcia. Oto dlaczego

Jelena Rybakina wygrała w dwóch setach z Aryną Sabalenką, liderką światowego rankingu

Kazachska tenisistka została jedenastą tenisistką w jedenastu ostatnich sezonach, która triumfowała w WTA Finals

Po meczu doszło do niespodziewanych scen. Rybakina odmówiła zdjęcia z szefową WTA. Czemu?

Rybakina triumfuje w WTA Finals. Sabalenka została rozbita

Rozstawiona z numerem szóstym Jelena Rybakina w finale turnieju WTA Finals zagrała mecz niemal bezbłędny, pewnie pokonując Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0). Spotkanie w Rijadzie zakończyło się bez ani jednego przełamania Kazaszki – a jej serwis był dziś jej największą bronią. Posłała 13 asów i nie oddała rywalce żadnego gema przy własnym podaniu.

Rybakina do Rijadu przyjechała jednak w świetnej formie – wcześniej wygrała turniej WTA 500 w chińskim Ningbo. W fazie grupowej pokonała Amandę Anisimovą (6:3, 6:1), Igę Świątek (3:6, 6:1, 6:0) i Jekaterinę Aleksandrową (6:4, 6:4). W półfinale po zaciętym meczu wygrała z Jessicą Pegulą (4:6, 6:4, 6:3).

W finale imponowała skutecznością i spokojem. W całym spotkaniu wygrała 82 z 146 rozegranych punktów, notując 36 zagrań kończących przy zaledwie 22 niewymuszonych błędach. Sabalenka, której serwis zawodził w kluczowych momentach, zakończyła mecz z bilansem 12 „winnerów” i 26 błędów własnych. Tie-break drugiego seta był pokazem dominacji Rybakiny – Białorusinka nie zdobyła w nim ani jednego punktu.

Rybakina nie chciała zdjęcia z szefową WTA Tour

Jelena Rybakina po meczu chętnie pozowała do zdjęć z Aryną Sabalenką. Sprawa szybko się zmieniła, gdy do wspólnych fotografii dołączyć miała szefowa WTA Tour Portia Archer. Wtedy kazachska tenisistka odeszła z miejsca zdjęć i pokazała wymownym gestem ręką, że nie będzie stawała z nią do fotografii.

Według mediów, to kwestia śledztwa w sprawie trenera Kazaszki Stefano Vukova, który rzekomo miał znęcać się nad tenisistką. Rybakina zaprzeczała tym oskarżeniom. Mimo to, szkoleniowiec został zawieszony i nie może trenować i brać udziału w turniejach WTA.

WTA Finals: Szalona passa trwa od 11 lat!

Turniej WTA Finals (wcześniej WTA Championships) rozgrywany jest od 1972 roku i gromadzi osiem najlepszych tenisistek sezonu. Ostatnią, która obroniła tytuł, była Serena Williams, triumfatorka z lat 2012–2014. Najwięcej zwycięstw w historii – osiem – ma Martina Navratilova.

Triumf Rybakiny oznacza, że to już 11. z rzędu edycja zakończona zwycięstwem innej zawodniczki. W 2015 roku najlepsza była Agnieszka Radwańska, a rok temu – Iga Świątek, która tym razem zakończyła udział w fazie grupowej.