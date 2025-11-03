Świątek – Rybakina: Niesamowita informacja przed meczem! Imponujące

Iga Świątek kontynuuje walkę w turnieju WTA w Rijadzie

Polska tenisistka zmierzy się w poniedziałek, 3 listopada z Jeleną Rybakiną

Liczby Igi Świątek w meczach z Rybakiną w tym roku robią wrażenie

Świątek – Rybakina: Kolejny mecz Polki w WTA Finals

Iga Świątek świetnie rozpoczęła zmagania w turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Rozstawiona z numerem drugim Polka w pierwszym meczu grupowym pokonała Madison Keys (7.) 6:1, 6:2, dominując nad Amerykanką od początku do końca spotkania. Kolejną rywalką liderki polskiego tenisa będzie Jelena Rybakina (6.), która w swoim premierowym starciu również nie miała problemów — pewnie wygrała z Amandą Anisimovą (4.) 6:3, 6:1.

Obie zawodniczki prezentują w Arabii Saudyjskiej znakomitą formę, co zapowiada wyjątkowo zacięty pojedynek. Spotkanie Świątek – Rybakina odbędzie się w poniedziałek o godzinie 15:00 czasu polskiego. Jeśli Polka zwycięży, a Madison Keys pokona Amandę Anisimovą, Świątek zagwarantuje sobie awans do półfinału już po dwóch meczach.

Polka nie przegrała z Kazaszką w 2025 roku!

Będzie to jedenaste starcie obu tenisistek w karierze. Dotychczasowy bilans przemawia na korzyść Świątek, która wygrała sześć z dziesięciu pojedynków. Rybakina jednak wielokrotnie udowadniała, że potrafi znaleźć sposób na najlepsze zawodniczki świata, co czyni poniedziałkowy mecz jednym z najciekawszych wydarzeń fazy grupowej.

W 2025 roku Świątek grała z Rybakiną czterokrotnie – w United Cup, Dosze, na Roland Garros oraz w Cincinnati. Polka przegrała tylko jednego seta, ale wiele z nich było bardzo wyrównanych. Trzy sety zakończyły się wynikiem 7:5, a jeden z nich po tie-breaku. Jak będzie tym razem przekonamy się już po godzinie 15:00.

WTA Finals: Dwie Polki wygrywały wielki finał sezonu

Turniej WTA Finals, rozgrywany nieprzerwanie od 1972 roku, gromadzi osiem najlepszych zawodniczek sezonu. Najwięcej triumfów w historii – osiem – ma na koncie Martina Navratilova. Ciekawostką jest, że dziesięć ostatnich edycji imprezy kończyło się triumfem dziesięciu różnych tenisistek. W 2015 roku tytuł zdobyła Agnieszka Radwańska, a rok temu – Iga Świątek.

W 2025 roku tytułu broni Coco Gauff, jednak tegoroczna edycja turnieju nie ma już większego znaczenia dla klasyfikacji rankingowej. Niezależnie od wyników w Rijadzie, numerem jeden sezonu pozostanie Aryna Sabalenka, a Świątek zakończy rok na drugiej pozycji.