Świątek - Rybakina: Świetna seria polskiej tenisistki. To robi wrażenie!

Świątek - Rybakina: Walka o finał WTA Cincinnati

Na niedzielę, godz. 19 czasu polskiego, zaplanowano półfinał turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Polka, rozstawiona z numerem trzecim, zagra z notowaną z „dziewiątką” reprezentantką Kazachstanu. Żadna z tenisistek nie wystąpiła dotąd w finale tej imprezy.

Świątek prowadzi w bilansie dotychczasowych spotkań 5:4 i w tym sezonie wygrała trzy z trzech pojedynków z Rybakiną. Atutem Polki może być również mniejsze obciążenie fizyczne – w Cincinnati rozegrała trzy dwusetowe mecze, a jedno spotkanie wygrała walkowerem. Jej rywalka miała cztery wymagające mecze, z których trzy kończyła dopiero w trzecim secie.

Iga Świątek przegrywała już z Jeleną Rybakiną 1:6, 0:2. Niesamowite, co potem zrobiła

Rybakina potwierdziła jednak wysoką formę w ćwierćfinale, eliminując w dwóch setach liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę. Kazaszka, która zwyciężyła w ciągu niespełna półtorej godziny, imponowała skutecznością serwisu oraz przewagą mentalną.

Świetna seria Świątek w meczach z Rybakiną

Iga Świątek i Jelena Rybakina miały okazję kilkukrotnie mierzyć się między sobą na korcie - łącznie zagrały dziewięć meczów, a pięć z nich wygrała Iga. Co ciekawe, tylko w 2025 roku grały przeciwko sobie trzykrotnie. Polka nie przegrała żadnego z tych spotkań.

Najpierw panie zmierzyły się ze sobą w Australii podczas United Cup. Świątek wygrała ten mecz w dwóch setach 7:6(5), 6:4. W dwóch setach zakończyła się także ich rywalizacja w Katarze. W Doha Świątek wygrała w ćwierćfinale jeszcze bardziej okazale 6:2, 7:5.

Trzysetowy pojedynek rozegrany został na Roland Garros. Rybakina wygrała gładko pierwszego seta 6:1, ale w dwóch kolejnych to Świątek dominowała na korcie i wygrała kolejne partie 6:3 i 7:5.

O której godzinie mecz Świątek - Rybakina?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Początek meczu Świątek - Rybakina o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

W drugim półfinale spotkają się Weronika Kudiermietowa i rozstawiona z numerem siódmym Jasmine Paolini. Ich mecz odbędzie się po zakończeniu starcia Świątek – Rybakina, również na korcie centralnym.