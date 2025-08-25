US Open: Ważny komunikat od Aryny Sabalenki. Iga Świątek musi się mieć na baczności. Wieści z Nowego Jorku

US Open: Sabalenka w II rundzie, Świątek musi ją gonić

Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Broniąca tytułu w Nowym Jorku liderka światowego rankingu pokonała w poniedziałek Szwajcarkę Rebekę Masarovą 7:5, 6:1. 27-letnia tenisistka z Mińska potrzebowała godziny i 21 minut, aby zapewnić sobie miejsce w kolejnej fazie. W drugiej rundzie zmierzy się z Rosjanką Poliną Kudiermietową.

We wtorek do rywalizacji przystąpi Iga Świątek. Polka zagra z Kolumbijką Emilianą Arango. Jeśli Polka marzy o powrocie na fotel liderki światowego rankingu WTA, musi gonić Białorusinkę. By tak się stało nie wystarczy jednak, że sama będzie świetnie grała, ale musi także liczyć na potknięcie ze strony Sabalenki.

Iga Świątek numerem 1 po US Open? Co musi się stać, żeby wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu?

Ranking WTA. Co musi się stać, by Świątek wróciła na fotel liderki?

Sabalenka przewodzi klasyfikacji WTA z przewagą 3292 punktów nad Igą Świątek. Różnica ta jest jednak niepewna, ponieważ Białorusinka broni w Nowym Jorku 2000 punktów za triumf sprzed roku. Świątek, która w poprzedniej edycji zakończyła udział na ćwierćfinale, ma do obrony 430 punktów.

Oznacza to, że w przypadku zwycięstwa Polki w tegorocznym US Open i odpadnięcia Sabalenki przed ćwierćfinałem, Świątek powróci na pierwsze miejsce w rankingu. Na fotel liderki może także wskoczyć trzecia obecnie Coco Gauff, jeśli wygra turniej, a Sabalenka zakończy występ przed ćwierćfinałem.

Kiedy mecz Iga Świątek – Emiliana Arango?

Mecz Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open zostanie rozegrany we wtorek 26 sierpnia. Początek meczu Świątek - Arango o godzinie 17.30 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformach HBO Maxi GO lub Player.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie