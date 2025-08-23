Iga Świątek numerem 1 po US Open? Co musi się stać, żeby wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu?

Przed US Open w grze o fotel liderki rankingu WTA są trzy tenisistki - broniąca tytułu i pozycji numer 1 Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek i Coco Gauff. Przewaga Białorusinki jest wciąż bardzo duża, ale po odjęciu punktów wywalczonych przed rokiem, nie jest już taka imponująca. W 2024 r. Sabalenka wygrała US Open (2000 pkt). Iga Świątek doszła do ćwierćfinału (240 pkt), a Coco Gauff odpadła w 4. rundzie (130 pkt.).

Czołówka rankingu WTA po odjęciu punktów wywalczonych przed rokiem w US Open wygląda tak:

1. Aryna Sabalenka 9225 pkt

2. Coco Gauff 7634

3. Iga Świątek 7503

Scenariusze walki o pozycję numer 1 są proste:

Jeżeli Aryna Sabalenka dojdzie do ćwierćfinału US Open, będzie pewna, że pozostanie liderką rankingu WTA.

Jeżeli jednak Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, Iga Świątek i Coco Gauff będą mogły ją wyprzedzić, ale tylko w przypadku wygrania całego US Open. Gorszy wynik niż zwycięstwo nie pozwoli ani Polce, ani Amerykance zdetronizować Białorusinki nawet w przypadku jej odpadnięcia w 1. rundzie.

Kolejna legenda stawia na Świątek przed US Open! „Stara Iga wróciła”

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Iga Świątek została zapytana o walkę o pierwsze miejsce w rankingu po zwycięstwie w turnieju WTA w Cincinnati. Dziennikarz chciał dowiedzieć się, czy Polka dużo myśli o tej rywalizacji. – Nie myślę o tym, bo wiem, że Aryna też ma świetny sezon. Wiem, że wszystko będzie zależało od mojej gry. I szczerze mówiąc, ten sezon nie był łatwy i miałam wiele innych zmartwień i rzeczy do poprawienia, więc w ogóle o tym nie myślałam i nie myślę – wyjaśniła Iga Świątek.

Kiedy Iga Świątek gra pierwszy mecz w US Open 2025?

Mecz Iga Świątek - Emiliana Arango w 1. rundzie US Open zostanie rozegrany w poniedziałek lub we wtorek 25/26 sierpnia (najprawdopodobniej we wtorek). Transmisje TV z US Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra na platformach HBO Maxi GO lub Player.

Iga Świątek wypoczywa w Nowym Jorku w magicznym miejscu. Mieszka tuż obok