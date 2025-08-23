Kolejna legenda stawia na Świątek przed US Open! „Stara Iga wróciła”

Iga Świątek znów wygra US Open? Niektórzy widzą w niej faworytkę

Iga Świątek ma za sobą naprawdę dobry okres. O ile wcześniej w tym roku polska tenisistka miała problem, by zagrać w finale jakiejkolwiek imprezy, to od startu zmagań na trawie i po powrocie na nawierzchnię twardą jest bardzo dobrze. Najpierw dotarła do finału w Bad Homburg, by później wygrać Wimbledon. Następnie nieco gorzej poradziła sobie w Montrealu (Tylko 4. runda), ale szybko zrekompensowała sobie to wygrywając turniej w Cincinnati. Z tego powodu Świątek jest stawiana w roli jednej z największych faworytek do triumfu w US Open. Tak uważa m.in. 4-krotna mistrzyni amerykańskiej imprezy, Martina Navratilova.

Polski tenisista wybuchł z radości po porażce Igi Świątek w US Open! Przesadził? Teraz się tłumaczy

Świątek w US Open gra już w zasadzie od momentu zakończenia turnieju w Cincinnati. Polka mniej niż dobę po podniesieniu trofeum rozegrała... dwa spotkania miksta w US Open! W tym roku turniej został mocno zmodyfikowany – zamiast typowo deblowych zawodników wystąpili zawodnicy z czołówek rankingów singlowych. Do tego mecze były dużo krótsze (rozgrywane do 4 wygranych gemów, tylko w finale grali do 6), a do tego... nagroda dużo większa. Ostatecznie Świątek i Casper Ruud dotarli do finału, ale tam ulegli właśnie specjalistom od gry podwójnej – Sarze Errani i Andrei Vavassoriemu, choć dopiero po trzech setach walki.

Iga Świątek wypoczywa w Nowym Jorku w magicznym miejscu. Mieszka tuż obok

Turniej miał atmosferę zawodów pokazowych, ale Świątek pokazała świetne przygotowanie fizyczne i dobrą formę. Wielu fanów ma nadzieję, że tak samo będzie w turnieju indywidualnym i nie brakuje ekspertów, którzy stawiają na wygraną właśnie polskiej zawodniczki. Na wiceliderkę rankingu wskazuje Andy Roddick, czy właśnie wspomniana Martina Navratilova. – Iga Świątek jest dla mnie faworytką. Nie miała co prawda najlepszego lata. Jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju jasno oznacza, że stara Iga wróciła – powiedziała legendarna tenisistka w rozmowie ze Sky Sports. W rozmowie z tą samą stacją na Polkę stawia również Annabel Croft, była brytyjska tenisistka.

Ważne wieści w sprawie Igi Świątek tuż przed US Open! Aryna Sabalenka ma powody do obaw? Eksperci powiedzieli o tym wprost