Ważne wieści w sprawie Igi Świątek tuż przed US Open! Aryna Sabalenka ma powody do obaw? Eksperci powiedzieli o tym wprost

Robert Szapski
2025-08-22 16:35

US Open 2025 to kolejny turniej w kalendarzu tenisistek i tenisistów, który warto zaznaczyć na czerwono. Tym bardziej, że Iga Świątek jest jedną z faworytek do triumfu i to nie bez powodu. Raszynianka po zwycięstwie w Wimbledonie, Cincinnati, a także docierając do finału turnieju miksta na US Open pokazała, że gorszy okres w jej karierze to przeszłość. Po losowaniu eksperci wprost wypowiedzieli się o szansach na zwycięstwo tenisistek z najwyższych miejsc w rankingu WTA. Może dojść do ogromnych niespodzianek.

Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Autor: Photo/ Associated Press Aryna Sabalenka, Iga Świątek

Iga Świątek rusza po kolejne zwycięstwo w 2025 roku! Raszynianka w ostatnich tygodniach prezentuje fenomenalną formę, a wszystko rozpoczęło się od historycznego triumfu na kortach Wimbledonu. 24-latka kolejne powody dała kibicom kilka tygodni później w Cincinnati, gdzie w finale odprawiła z kwitkiem Jasmine Paolini.

Niesamowity występ Świątek w turnieju miksta!

Światek zmagania w mikście rozpoczęła kilka dni przed turniejem indywidualnym. Polka stworzyła duet z Casperem Ruudem i dotarła do finału, gdzie para doznała porażki w starciu z Sarą Errani i Andreą Vavassorim.

Eksperci już zaczęli oceniać szansę topowych tenisistek na zwycięstwo na US Open. Świątek w pierwszym meczu zmierzy się Emilianą Arango, a w kolejnych rundach może trafić na m.in. Amandę Anisimową, Elinę Switolinę, a w półfinale może dojść do starcia raszynianki z Coco Gauff, Madison Keys, czy Naomi Osaką.

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open

Eksperci wprost o szansach Aryny Sabalenki. Białorusinka nie będzie miała łatwego zadania

Eksperci z portalu "puntodebreak.com" szczegółowo przeanalizowali szansę poszczególnych tenisistek i nie mogło zabraknąć oceny drabinki obrończyni tytułu - Aryny Sabalenki.

To, co miało być łatwą drogą do obrony tytułu przez Arynę Sabalenkę, stało się bardzo zaciętą walką, w której wezmą również udział Coco Gauff oraz Iga Świątek, która wygrała Wimbledon i powróciła na drugie miejsce w rankingu WTA po zwycięstwie w Cincinnati -można przeczytać.

Zdaniem ekspertów to właśnie Sabalenka ma trudniejszą drogę do zwycięstwa niż Świątek, na którą prawdziwa walka czeka dopiero w półfinale.

