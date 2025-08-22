Ważne wieści w sprawie Igi Świątek tuż przed US Open! Aryna Sabalenka ma powody do obaw? Eksperci powiedzieli o tym wprost

Iga Świątek rusza po kolejne zwycięstwo w 2025 roku! Raszynianka w ostatnich tygodniach prezentuje fenomenalną formę, a wszystko rozpoczęło się od historycznego triumfu na kortach Wimbledonu. 24-latka kolejne powody dała kibicom kilka tygodni później w Cincinnati, gdzie w finale odprawiła z kwitkiem Jasmine Paolini.

Niesamowity występ Świątek w turnieju miksta!

Światek zmagania w mikście rozpoczęła kilka dni przed turniejem indywidualnym. Polka stworzyła duet z Casperem Ruudem i dotarła do finału, gdzie para doznała porażki w starciu z Sarą Errani i Andreą Vavassorim.

Eksperci już zaczęli oceniać szansę topowych tenisistek na zwycięstwo na US Open. Świątek w pierwszym meczu zmierzy się Emilianą Arango, a w kolejnych rundach może trafić na m.in. Amandę Anisimową, Elinę Switolinę, a w półfinale może dojść do starcia raszynianki z Coco Gauff, Madison Keys, czy Naomi Osaką.

Potencjalna drabinka Igi Świątek na US Open:R1: ArangoR2: Lamens/GlozmanR3: Kalinskaya/Putintseva/Ngounoue/CocciarettoR4: Alexandrova/Shnaider/Sevastova/Siegemund/Xinyu Wang/Dolehide/Zakharova/AvanesyanQF: Anisimova/Svitolina/Haddad… pic.twitter.com/72kRMj4Tom— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 21, 2025

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open

Eksperci wprost o szansach Aryny Sabalenki. Białorusinka nie będzie miała łatwego zadania

Eksperci z portalu "puntodebreak.com" szczegółowo przeanalizowali szansę poszczególnych tenisistek i nie mogło zabraknąć oceny drabinki obrończyni tytułu - Aryny Sabalenki.

- To, co miało być łatwą drogą do obrony tytułu przez Arynę Sabalenkę, stało się bardzo zaciętą walką, w której wezmą również udział Coco Gauff oraz Iga Świątek, która wygrała Wimbledon i powróciła na drugie miejsce w rankingu WTA po zwycięstwie w Cincinnati -można przeczytać.

Zdaniem ekspertów to właśnie Sabalenka ma trudniejszą drogę do zwycięstwa niż Świątek, na którą prawdziwa walka czeka dopiero w półfinale.