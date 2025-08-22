Sabalenka drży przed Igą Świątek. Tak słynny serwis ocenił faworytki w US Open

Świątek zna już smak zwycięstwa w Nowym Jorku – w 2022 roku pokonała w finale Ons Jabeur, sięgając po trofeum. Teraz ponownie wymieniana jest w gronie faworytek. Zdaniem komentatorów, po triumfach w Wimbledonie i Cincinnati Polka przyjeżdża na korty Flushing Meadows z „nową energią” i realnymi szansami na końcowy sukces.

Sabalenka, która rok temu triumfowała w US Open, w teorii powinna łatwo przejść początkowe rundy, ale według analizy portalowej, prawdziwe wyzwania czekają ją później. Już w trzeciej rundzie może trafić na Leylah Fernández, a w ćwierćfinale prawdopodobnymi rywalkami są Jelena Rybakina, Jasmine Paolini lub Emma Raducanu. Jeśli Białorusinka dotrze do półfinału, jej przeciwniczkami mogą być Mirra Andriejewa, Jessica Pegula lub Victoria Mboko.

"To, co miało być łatwą drogą do obrony tytułu przez Arynę Sabalenkę, stało się bardzo zaciętą walką, w której wezmą również udział Coco Gauff, mistrzyni Roland Garros, oraz Iga Świątek, która wygrała Wimbledon, odradzając się z popiołów i powracając na drugie miejsce w rankingu WTA po zwycięstwie w Cincinnati" – zaznaczają eksperci portalu puntodebreak.com.

Jakub B. Bączek: Przyjaźń i współpraca Świątek i Abramowicz? Widzę zagrożenia | Super Tenis

Autorzy przewidują, że o końcowe zwycięstwo powalczą przede wszystkim trzy najlepsze zawodniczki świata – Sabalenka, Świątek i Coco Gauff – ale nie można wykluczyć niespodzianek ze strony takich tenisistek jak Jessica Pegula, Mirra Andriejewa czy Madison Keys. "Ostatni turniej Wielkiego Szlema sezonu rozstrzygnie się pomiędzy trzema najlepszymi tenisistkami świata, choć nigdy nie należy wykluczać niespodzianek, takich jak Jessica Pegula, finalistka zeszłorocznego turnieju, Mirra Andriejewa czy Madison Keys, mistrzyni Australian Open" – czytamy.

US Open w wykonaniu singlistów i singlistek rozpocznie się już w niedzielę 24 sierpnia. Wszystkie spotkania w Eurosporcie i platformie MAX.