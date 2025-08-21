Tomasz Hajto po wielu latach znów to zrobi! Wielki powrót, klamka zapadła

Eleven Sports jest oficjalnym polskim nadawcą Bundesligi na lata 2025/26–2028/29. W ramach współpracy z redakcją sportową Polsatu dwa mecze każdej kolejki będą transmitowane na żywo równolegle w Polsat Sport, a dwa kolejne dostępne będą w formie retransmisji.

Wśród komentatorów Polsatu Sport przy Bundeslidze znajdują się m.in. Tomasz Hajto, Andrzej Janisz oraz Roman Kołtoń. Z kolei Bożydar Iwanow od poprzedniego sezonu wspiera transmisje Bundesligi w Eleven Sports. Polsat Sport transmitował spotkania Bundesligi na początku XXI wieku, w 2006 roku z Polsatem przetarg na prawa do pokazywania ligi niemieckiej przejął SportKlub. Dwa kanały Sportklubu (SportKlub i SportKlub+) pokazywały ligę naszych zachodnich sąsiadów do 2009 roku.

ZOBACZ TEŻ: Urodziny Roberta Lewandowskiego, czyli tak zmieniała się legenda. Zdjęcia Lewego od Delty do Barcelony

Jaki mecz skomentuje Tomasz Hajto?

Pierwsze dwa mecze transmitowane przez Polsat Sport Premium 1 odbędą się w najbliższy weekend. Sobotnie spotkanie FC Heidenheim – VfL Wolfsburg rozpocznie się o godz. 15:25, a przy mikrofonach komentatorskich znajdą się Szymon Rojek i Tomasz Hajto. Również o tej godzinie, w niedzielę 24 sierpnia, kibice obejrzą mecz FSV Mainz – FC Koeln, który skomentują Tomasz Włodarczyk i Roman Kołtoń. W sobotę w Polsacie Sport Premium 1 w formie retransmisji dostępne będą także starcia Bayern Monachium – RB Lipsk oraz St. Pauli – Borussia Dortmund.

Wielu kibiców z pewnością stęskniło się za charakterystycznym komentarzem Bundesligą w wykonaniu byłego zawodnika m.in. Schalke 04. Hajto zyskał popularność jako komentator, gdy razem z Mateuszem Borkiem komentował spotkania reprezentacji Polski (w ramach eliminacji Euro 2016, a potem sam turniej we Francji). Przez lata z Mateuszem Borkiem, ale nie tylko, komentował Bundesligę w Eurosporcie. Spotkania niemieckiej ekstraklasy były transmitowane przez Eurosport 2 w latach 2009-2015.

ZOBACZ TEŻ: Zaliczyć debiut z Realem Madryt? Kacper Urbański może stanąć przed wielką szansą