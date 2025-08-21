Zaliczyć debiut z Realem Madryt? Kacper Urbański może stanąć przed wielką szansą

Michał Skiba
2025-08-21 17:10

Wiele wskazuje na to, że Kacper Urbański zakończy przygodę z włoską piłką. Według doniesień Gianluci Di Marzio, znanego i wiarygodnego dziennikarza z Italii, zawodnik Bolonii jest bliski przenosin do zagranicznego klubu. Serie A ma zamienić na LaLigę. Mallorca ma już za sobą mecz z Barceloną, a przed sobą starcie z drugim gigantem LaLiga

Nowy klub Urbańskiego?

Poprzedni sezon nie należał do udanych dla młodego pomocnika, zwłaszcza w porównaniu z rozgrywkami 2023/2024. Urbański rozegrał zaledwie 15 spotkań w lidze włoskiej – zdobył jedną bramkę i nie zaliczył żadnej asysty. W tym osiem występów zaliczył w barwach Monzy, do której był wypożyczony, a która ostatecznie spadła z Serie A.

Nowym klubem Polaka ma zostać Mallorca. Takie informacje podał Di Marzio, który podkreślił, że transfer jest na ostatniej prostej. „Przejście Urbańskiego jest praktycznie dopięte” – napisał dziennikarz na platformie X.

Hiszpańska drużyna rozpoczęła sezon 16 sierpnia porażką 0:3 z Barceloną. W kolejnej kolejce zmierzy się 23 sierpnia z Celtą Vigo. Niewykluczone, że Urbański zadebiutuje w starciu z jednym z gigantów – Realem Madryt. Spotkanie zaplanowano na 30 sierpnia na Santiago Bernabéu.

Jeszcze rok wcześniej piłkarz błyszczał podczas Euro 2024 w barwach reprezentacji Polski. Jednak po słabszym sezonie stracił miejsce w kadrze. Co więcej, nie znalazł się nawet wśród powołanych przez Adama Majewskiego do drużyny U-21, która nieudanie zaprezentowała się na młodzieżowym Euro w Słowacji.

