UEFA podjęła decyzje po meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa. Są kary, ale... dla klubu z Częstochowy!

W oficjalnym komunikacie UEFA podano, że polski klub musi zapłacić 30 tysięcy euro za użycie przez kibiców środków pirotechnicznych oraz dodatkowe 10 tysięcy euro za prezentowanie treści uznanych za nieodpowiednie podczas wydarzenia sportowego. Na Raków nałożono również zakaz sprzedaży biletów na najbliższy mecz wyjazdowy w europejskich pucharach, choć kara ta została warunkowo zawieszona na dwa lata.

Największe kontrowersje wzbudziło jednak zachowanie kibiców Maccabi Hajfa. Z powodu sytuacji politycznej i konfliktu zbrojnego izraelski klub nie mógł rozgrywać meczu u siebie, a w Debreczynie pojawił się transparent z hasłem: "Mordercy od 1939 roku". UEFA podkreśliła, że dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa i decyzje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

"Postępowanie w sprawie zarzutów przeciwko Maccabi Hajfa w kontekście tego samego meczu nadal trwa, a kolejne informacje zostaną przedstawione w odpowiednim czasie" - zakomunikowała UEFA.

Treść skandalicznego transparentu skomentowały nie tylko osoby związanego z piłką w Polsce, ale też najważniejsze osoby w państwie z prezydentem Karolem Nawrockim na czele.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał Nawrocki na platformie "X".

Na boisku lepiej spisał się Raków, który wygrał spotkanie 2:0, odrobił straty z pierwszego meczu (0:1) i awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartek częstochowianie zmierzą się u siebie z bułgarską Ardą Kyrdżali, a rewanż rozegrany zostanie tydzień później.

