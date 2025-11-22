UEFA zbłaźniła się na całej linii. Śmieszna kara dla Maccabi Hajfa za skandaliczny transparent

UEFA "ukarała" Maccabi Hajfa. Taka grzywna to kpina

Sprawa transparentu wywieszonego przez kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy bulwersowała polskich kibiców przez wiele tygodni. Gdy Raków został ukarany za transparent o treści „Free Palestine” oraz użycie środków pirotechnicznych krótko po spotkaniu, to klub kara dla klubu z Izraela nie nadchodziła. Trudno było dziwić się oburzeniu, ponieważ napis „Mordercy od 1939” skierowany do polskich kibiców był skandalem nie tylko na miarę sportową, ale i polityczną – ostro zareagowali najwyżsi państwowi urzędnicy w kraju, tacy jak Karol Nawrocki czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale UEFA z jakiegoś powodu bardzo długo zwlekała z ukaraniem Maccabi Hajfa. Niestety, gdy w końcu zdecydowała się na karę, jest ona jak policzek wymierzony w polskie środowisko sportowe.

Ostatecznie UEFA zdecydowała się na ukaranie Maccabi Hajfa karą w wysokości... 30 tys. euro! Raków Częstochowa, za wspomniany wcześniej transparent i pirotechniką otrzymał karę 40 tys. euro oraz zakaz sprzedaży biletów na kolejny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata. Maccabi żadnej dodatkowej kary nie dostało. Trudno nie nazwać decyzji europejskiej federacji jako skandalicznej, ale też można było się tego spodziewać, ponieważ Izrael może liczyć na specjalne względy zarówno w FIFA, jak i UEFA – do tej pory nie zawieszono Izraela w międzynarodowych rozgrywkach, mimo prowadzonego przez ten kraj ludobójstwa w Strefie Gazy.

