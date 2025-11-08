Zbigniew Boniek zabrał głos ws. skandalu na meczu Maccabi – Raków. Dlatego UEFA opóźnia decyzję

Podczas meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa na trybunach pojawił się skandaliczny transparent

„Mordercy od 1939” - napisali na banerze fani izraelskiego klubu

UEFA po wielu tygodniach od meczu wciąż nie ukarała izraelskiego zespołu

Zbigniew Boniek wytłumaczył, skąd bierze się taka postawa europejskiej federacji

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi - Raków

Mijają kolejne tygodnie od meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa, a UEFA nadal nie poinformowała o decyzji dotyczącej kary dla izraelskiego klubu za transparent wywieszony przez kibiców podczas spotkania eliminacji Ligi Konferencji Europy. Raków został już wcześniej ukarany za zachowanie swoich fanów w tym samym meczu.

W pierwszym spotkaniu w Częstochowie polski zespół przegrał 0:1, mimo przewagi w grze. W rewanżu Raków pokonał Maccabi Hajfa 2:0 i awansował do kolejnej rundy eliminacji. Po zakończeniu rywalizacji większe emocje niż sam wynik wzbudziły wydarzenia na trybunach – kibice izraelskiego zespołu wywiesili transparent z napisem „Mordercy od 1939”, odnosząc się w obraźliwy sposób do Polaków.

Kompromitacja UEFA. Zapytano o karę dla Maccabi Hajfa, odpowiedź rozwścieczy polskich kibiców

Po meczu UEFA poinformowała, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne dotyczące wydarzeń w obu spotkaniach. Europejska federacja w krótkim czasie ogłosiła sankcje wobec Rakowa Częstochowa, jednak do dziś nie przekazała informacji o ewentualnych konsekwencjach dla Maccabi Hajfa.

Zbigniew Boniek o braku kary dla Maccabi Hajfa

Zbigniew Boniek na łamach portalu Weszło.com przyznał wprost, że jego ten transparent także zabolał i wielokrotnie poruszał temat w rozmowie ze swoimi kolegami z UEFA.

- Gdy pytam, słyszę, że sytuacja jest skomplikowana, bo mecz rozegrano na neutralnym gruncie i pojawiają się wątpliwości, czy chodziło o polityczną prowokację. Przedstawiciele i prezes Maccabi wyraźnie odcinają się od transparentu. Twierdzą, że ich kibice nie byli na stadionie, a klub nie sprzedawał biletów – przyznał.