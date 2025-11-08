Zbigniew Boniek zabrał głos ws. skandalu na meczu Maccabi – Raków. Dlatego UEFA opóźnia decyzję

Mateusz Sobiecki
2025-11-08 11:32

Wciąż nie ma decyzji w sprawie skandalicznego transparentu na meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa. Kibice izraelskiego zespołu wywiesili transparent „Mordercy od 1939” w paskudny sposób atakując Polaków. UEFA wciąż nie ukarała izraelskiego klubu. Zbigniew Boniek w końcu zabrał głos w tej sprawie.

Zbigniew Boniek o aferze z transparentem: Nie interesuje mnie żydowska grupa 10-20 debili

Zbigniew Boniek o aferze z transparentem: Nie interesuje mnie żydowska grupa 10-20 debili
  • Podczas meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa na trybunach pojawił się skandaliczny transparent
  • „Mordercy od 1939” - napisali na banerze fani izraelskiego klubu
  • UEFA po wielu tygodniach od meczu wciąż nie ukarała izraelskiego zespołu
  • Zbigniew Boniek wytłumaczył, skąd bierze się taka postawa europejskiej federacji

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi - Raków

Mijają kolejne tygodnie od meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa, a UEFA nadal nie poinformowała o decyzji dotyczącej kary dla izraelskiego klubu za transparent wywieszony przez kibiców podczas spotkania eliminacji Ligi Konferencji Europy. Raków został już wcześniej ukarany za zachowanie swoich fanów w tym samym meczu.

W pierwszym spotkaniu w Częstochowie polski zespół przegrał 0:1, mimo przewagi w grze. W rewanżu Raków pokonał Maccabi Hajfa 2:0 i awansował do kolejnej rundy eliminacji. Po zakończeniu rywalizacji większe emocje niż sam wynik wzbudziły wydarzenia na trybunach – kibice izraelskiego zespołu wywiesili transparent z napisem „Mordercy od 1939”, odnosząc się w obraźliwy sposób do Polaków.

Kompromitacja UEFA. Zapytano o karę dla Maccabi Hajfa, odpowiedź rozwścieczy polskich kibiców

Po meczu UEFA poinformowała, że wszczęła postępowanie dyscyplinarne dotyczące wydarzeń w obu spotkaniach. Europejska federacja w krótkim czasie ogłosiła sankcje wobec Rakowa Częstochowa, jednak do dziś nie przekazała informacji o ewentualnych konsekwencjach dla Maccabi Hajfa.

Skandaliczny transparent na meczu Raków - Maccabi
Zbigniew Boniek o braku kary dla Maccabi Hajfa

Zbigniew Boniek na łamach portalu Weszło.com przyznał wprost, że jego ten transparent także zabolał i wielokrotnie poruszał temat w rozmowie ze swoimi kolegami z UEFA.

- Gdy pytam, słyszę, że sytuacja jest skomplikowana, bo mecz rozegrano na neutralnym gruncie i pojawiają się wątpliwości, czy chodziło o polityczną prowokację. Przedstawiciele i prezes Maccabi wyraźnie odcinają się od transparentu. Twierdzą, że ich kibice nie byli na stadionie, a klub nie sprzedawał biletów – przyznał.

