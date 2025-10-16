Kompromitacja UEFA. Zapytano o karę dla Maccabi Hajfa, odpowiedź rozwścieczy polskich kibiców

UEFA wciąż nie ukarała Maccabi Hajfa. Niewytłumaczalna opieszałość

Maccabi Hajfa było jednym z rywali Rakowa Częstochowa w walce o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Polski zespół niespodziewanie przegrał pierwszy mecz na własnym boisku 0:1 mimo przewagi przez całe spotkanie, ale w drugim podopieczni Marka Papszuna udowodnili, że są zespołem lepszym i ograli Maccabi 2:0, tym samym awansując do dalszej fazy eliminacji LKE. Więcej niż o samym wyniku mówiło się po meczu o zachowaniu izraelskich kibiców, którzy wywiesili skandaliczny transparent uderzający w Polaków. „Mordercy od 1939” napisano na transparencie, obarczając nasz naród współwiną za Holocaust.

Śpiewali o rosyjskich dronach. Anglicy dali popis w Lublinie

Po meczu UEFA poinformowała, że wszczęła postępowanie w sprawie wydarzeń podczas tego spotkania, a dotyczyło ono zarówno strony izraelskiej, jak i zachowania polskich kibiców. Niedługo później europejska federacja poinformowała o karze dla Rakowa Częstochowa, ale nic nie było wiadomo o tym, jakie konsekwencje czekają Maccabi Hajfa. Od meczu minęły już dwa miesiące, ale wciąż nie doczekaliśmy się kary dla drużyny z Izraela.

Raków pewnie ogrywa Universitateę Craiova! Dominacja częstochowskiego zespołu

Jan Tomaszewski o meczu z Litwą i kontuzji Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

UEFA często działa bardzo szybko, jeśli chodzi o kary dla klubów za zachowanie ich kibiców, ale jakimś dziwnym trafem nie działa to w przypadku izraelskiego klubu. Polskie media nie dają sprawie umrzeć i Kanał Sportowy już dwukrotnie pytał europejską federację o tę sprawę – po raz pierwszy zrobił to miesiąc temu, ale wówczas nie dowiedziano się niczego szczególnego. Teraz ponowiono prośbę o informacje w tej sprawie. – Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA wyda decyzję w tej sprawie w stosownym czasie, jednak dokładna data nie została jeszcze ustalona. W tym momencie nie mamy żadnych nowych informacji – przekazano na portalu kanalsportowy.pl. Opieszałość UEFA w tej sprawie jest zatrważająca i już trudno znaleźć na to jakieś słowa. Tak samo na to, że Izrael, kraj dopuszczający się ludobójstwa i zbrodni wojennych w Gazie, jest bezkarny i wciąż unika sankcji w światowym sporcie, w tym w piłce nożnej, choć UEFA i FIFA potrafiły wykluczyć ze swoich rozgrywek Rosję, prowadzącą napastniczą wojnę przeciwko Ukrainie.

W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia dokumentujące skandaliczne zachowanie kibiców z Izraela: