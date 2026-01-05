WTA Brisbane: Magdalena Fręch ograła byłą mistrzynię Wimbledonu! Co za emocje!

Magdalena Fręch zaczęła sezon od świetnego meczu i zwycięstwa

Polska tenisistka pokonała w Brisbane Marketę Vondrousovą po dramatycznym meczu, broniąc dwóch piłek meczowych.

Było to pierwsze zwycięstwo Fręch nad Czeszką. Jak potoczą się jej dalsze losy w turnieju?

Magdalena Fręch w świetnym stylu zaczęła nowy sezon. Tenisistka z Łodzi wygrała z Czeszką Marketą Vondrousovą 7:5, 6:7 (3-7), 7:6 (7-0) w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Brisbane. Spotkanie trwało prawie trzy i pół godziny. W decydującym secie Magda Fręch przegrywała 5:6 i 15-40 przy własnym serwisie. 59. w rankingu Polka zdołała jednak doprowadzić do tie-breaka. W nim spisała się fenomenalnie, nie oddając rywalce nawet jednego punktu. Wcześniej obroniła dwie piłki meczowe.

To było piąte spotkanie tych zawodniczek i pierwsza wygrana Magdaleny Fręch. Polka zrewanżowała się Markecie Vondrousovej, obecnie 34. na liście WTA, m.in. za ubiegłoroczną porażkę w drugiej rundzie Roland Garros. Kolejną rywalką Polki będzie rozstawiona z numerem dziewiątym Czeszka Linda Noskova, z którą ma bilans 1-2.

Wynik meczu 1. rundy:

Magdalena Fręch (Polska) - Marketa Vondrousova (Czechy) 7:5, 6:7 (3-7), 7:6 (7-0)

