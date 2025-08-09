WTA Cincinnati PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Iga Świątek walczy w turnieju WTA w Cincinnati. W drabince są też Magdalena Fręch i Magda Linette. Rywalizacja w Cincy toczy się ne tylko o sławę i rankingowe punkty, ale również o duże pieniądze. To zawody rangi WTA 1000 czyli rangą ustępuje tylko turniejom Wielkiego Szlema. Premie w WTA Cincinnati są oczywiście mniejsze niż w tych największych turniejach, ale wygrać można naprawdę duże pieniądze. Sprawdź, ile zarobiła Iga Świątek w Cincinnati.

Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette walczą w turnieju WTA 1000 w Cincinnati i jest to dla nich próba generalna przed wielkoszlemowym US Open. Korty w Cincy uważane były za bardzo szybkie, najszybsze w tourze. Jednak teraz cały kompleks tenisowy gruntownie przebudowano. Nowa nawierzchnia nie jest już tak szybka jak w poprzednich latach. Kozioł piłki jest jednak niski, a to zawsze dla Igi Świątek dodatkowe utrudnienie.

Iga Świątek słysząc to pytanie, musiała zaprotestować! Zdecydowana reakcja

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już gra i broni tytułu. Iga Świątek w Cincinnati nie broni żadnych punktów, bo wywalczony ro temu dorobek (punkty i pieniądze) został jej odebrany po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, który przeprowadzono właśnie w Cincinnati tuż przed turniejem (skażona fabrycznie melatonina).

Ile Iga Świątek zarobiła w Cincinnati?

Turniej w Cincinnati to zawody rangi WTA 1000. Mistrzyni zarobi ponad 752 tysiące dolarów. Plus oczywiście 1000 punktów w rankingu WTA. Poniżej lista premii w turnieju WTA Cincinnati 2025.

Turniej WTA Cincinnati 2025 PREMIE

  • 1. runda - 12 770 dolarów
  • 2. runda - 19 705 dolarów
  • 3. runda - 33 000 dolarów
  • 4. runda - 56 703 dolarów
  • 1/4 finału - 107 000 dolarów
  • 1/2 finału - 206 100 dolarów
  • finał - 391 600 dolarów
  • zwycięstwo - 752 275 dolarów
Iga Świątek walczy w Cincinnati
