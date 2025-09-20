WTA Seul: Kiedy finał z udziałem Igi Świątek? Z kim zmierzy się Polka w finale turnieju?

Iga Świątek zameldowała się w finale turnieju WTA 500 w Seulu

Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 500 w Seulu. W sobotę polska tenisistka pokonała Australijkę Mayę Joint 6:0, 6:2. Świątek, wiceliderka światowego rankingu, od początku tygodnia rywalizuje w trudnych warunkach pogodowych. Opady deszczu kilkakrotnie zakłócały plan gier, co spowodowało kumulację spotkań. Polka w sobotę rozegrała dwa mecze – najpierw w ćwierćfinale wygrała z Czeszką Barborą Krejcikovą 6:0, 6:3, a po niespełna czterech godzinach ponownie pojawiła się na korcie, aby zmierzyć się z 19-letnią Joint.

Australijka również miała za sobą intensywny dzień. Wcześniej w ćwierćfinale gładko pokonała Dunkę Clarę Tauson 6:0, 6:3, odrabiając stratę z wyniku 1:3 w drugim secie. Dla młodej tenisistki półfinał w Seulu był pierwszym występem na tym etapie turnieju WTA 500.

Mecz z Świątek rozpoczął się dla Joint od straty własnego podania. Polka narzuciła wysokie tempo, szybko budowała przewagę w wymianach i konsekwentnie zdobywała kolejne punkty. Australijka nie potrafiła znaleźć sposobu na grę rywalki i w wielu fragmentach była bezradna. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:0 po zaledwie 24 minutach.

W drugiej odsłonie 19-latka zdobyła swojego pierwszego gema, co spotkało się z owacją publiczności. Starała się grać bardziej ofensywnie, podejmowała ryzyko i częściej atakowała przy siatce. Świątek rzadko się myliła, jednak jej rywalka była w stanie przełamać serwis Polki w szóstym gemie. Doświadczenie i większa regularność raszynianki przesądziły jednak o końcowym wyniku 6:2. Spotkanie trwało 67 minut.

Kiedy finał Igi Świątek w Seulu? Z kim powalczy o triumf?

Dla Świątek to pierwszy start w stolicy Korei Południowej. W drodze do finału nie straciła jeszcze seta. Polka w sobotę rozegrała dwa mecze, oddając łącznie zaledwie pięć gemów. Przed półfinałem z Mayą Joint, mierzyła się z Barborą Krejcikovą i wygrała 6:0, 6:3. Australijka wygrała o jednego gema mniej od Czeszki.

O zwycięstwo w turnieju powalczy z Kateriną Siniakovą lub Jekateriną Aleksandrową. Drugi półfinał rozpoczął się niedługo po rozpoczęciu meczu Igi Świątek. Finałowe spotkanie zaplanowano na niedzielę. Na razie nie jest znana dokładna godzina meczu. Prawdopodobnie będzie miał on miejsce ok. godziny 10:00.