WTA Seul: O której godzinie półfinał Iga Świątek – Maya Joint? Sprawdź godzinę, by nie przegapić meczu

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-20 9:11

Iga Świątek rozegra dwa mecze w turnieju WTA Seul w sobotę, 20 września. Polka nad ranem pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą i z powodu wcześniejszych problemów z warunkami atmosferycznymi będzie musiała zagrać tego dnia jeszcze jedno spotkanie. Półfinał z Mayą Joint zaplanowany został także na sobotę. O której godzinie Iga Świątek gra w półfinale WTA Seul? O której mecz Iga Świątek – Maya Joint?

WTA Seul: Iga Świątek w półfinale

i

Autor: Associated Press
  • WTA Seul rozgrywany jest pod znakiem problemów atmosferycznych
  • Z tego powodu Iga Świątek będzie musiała rozegrać w sobotę (20 września) dwa mecze
  • O której godzinie Polka zagra w półfinale WTA Seul? Z kim się zmierzy?

WTA Seul: Iga Świątek – Maya Joint w półfinale!

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 500 w Seulu i powiększyła swój dorobek o kolejne 59 tysięcy dolarów. Polka w sobotę zdecydowanie pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:0, 6:3. Dla wiceliderki rankingu WTA to debiut w stolicy Korei Południowej. Spotkanie rozpoczęła od serii efektownych akcji i błyskawicznie zakończyła pierwszego seta do zera. Krejcikova próbowała jeszcze przeciwstawić się w drugiej partii, ale przewaga Świątek nie podlegała dyskusji. Całe starcie trwało niespełna półtorej godziny.

O miejsce w finale najlepsza polska tenisistka powalczy z 19-letnią Australijką Mayą Joint. To zawodniczka, która ma już na koncie zwycięstwa w tegorocznych turniejach w Rabacie i Eastbourne i plasuje się obecnie na 46. pozycji światowego zestawienia. W Seulu pokonała m.in. Clarę Tauson, co zapewniło jej jeden z największych sukcesów w dotychczasowej karierze.

WTA Seul: PREMIE. Ile Iga Świątek zarobiła w turnieju w Korei Południowej?

Awans do półfinału oznaczał dla Świątek 59 tys. dolarów i 195 punktów rankingowych. Stawką meczu z Joint będzie jednak znacznie więcej – dodatkowe 42 tys. dolarów (razem 101 tys.) oraz 130 punktów. Zwycięstwo w całych zawodach wyceniono na 164 tys. dolarów i komplet 500 punktów, które mogą odegrać istotną rolę w pościgu za liderką Aryną Sabalenką.

WTA Seul: Iga Świątek w półfinale
14 zdjęć

O której godzinie półfinał WTA Seul z udziałem Igi Świątek?

Iga Świątek swoje pierwsze spotkanie rozegrała w sobotę, 20 września o godzinie 5:00 rano czasu polskiego. Po gładkiej przeprawie z Barborą Krejcikovą szykuje się do pojedynku z Mayą Joint. Iga Świątek – Maya Joint także odbędzie się w sobotę.

Pojawił się oficjalny program meczowy półfinałów. Polka i Australijka grały ćwierćfinały jako pierwsze, to i do półfinału wyjdą przed drugą półfinałową parą. Pierwszy półfinał ma zostać rozegrany nie przed godziną 10:00 czasu polskiego.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Super Sport SE Google News
WTA SEUL
IGA ŚWIĄTEK
WTA