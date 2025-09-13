WTA Seul: Ważne informacje w sprawie występu Igi Świątek! Pilny komunikat

WTA Seul: Wolny los Igi Świątek w Korei

Iga Świątek rozpocznie azjatycką część sezonu od występu w turnieju WTA 500 w Seulu. Liderka światowego rankingu jest rozstawiona z numerem 1 i w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Chinką Lin Zhu lub Rumunką Soraną Cirsteą.

Stawką spotkania będzie awans do ćwierćfinału. W tej fazie rywalką Świątek może być jedna z czterech zawodniczek: Czeszka Barbora Krejcikova, Rumunka Jaqueline Cristian, Brytyjka Emma Raducanu, rozstawiona z numerem 8, lub tenisistka z kwalifikacji.

W drugiej połowie turniejowej drabinki znalazły się m.in. Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa, zajmująca obecnie 11. miejsce w rankingu WTA, a także Brazylijka Beatriz Haddad Maia. Rozstawiona z numerem 6 Brazylijka triumfowała w ubiegłorocznej edycji turnieju w Seulu, wówczas o randze WTA 250. W finale pokonała Darię Kasatkinę 1:6, 6:4, 6:1.

Świątek wraca do Seulu po roku przerwy

Świątek nie występowała w Seulu w 2024 roku. W obecnym sezonie ma już na koncie zwycięstwa w turniejach w Dausze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie oraz na kortach Roland Garros. Jej bilans meczów singlowych w 2025 roku wynosi obecnie 53 wygrane i 7 porażek.

Turniej w stolicy Korei Południowej rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do niedzieli. Zwyciężczyni otrzyma 500 punktów do rankingu WTA oraz premię finansową w wysokości 120 tys. dolarów.

