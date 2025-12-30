Igrzyska Olimpijskie 2040 w Polsce. Nie tylko Warszawa! Doradca ministra ujawnia

Polska rozważa kandydowanie do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2040 roku, co byłoby historycznym wydarzeniem.

Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu, ujawnia, że rywalizacja odbywałaby się nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju.

Prezydent Trzaskowski popiera inicjatywę, widząc w niej szansę na rozwój. Dowiedz się, jak miałoby wyglądać to przedsięwzięcie!

Robert Korzeniowski o Igrzyskach Olimpijskich w Polsce. Nie tylko Warszawa

Dotychczas największą sportową imprezą w Polsce było piłkarskie Euro 2012, które organizowaliśmy razem z Ukrainą. Od niepamiętnych czasów wielkim marzeniem jest organizacja igrzysk olimpijskich. Do tej pory wydawało się ono takim z gatunku science fiction. Niedawno jednak stało się nieco bardziej realne. W listopadzie bowiem Ministerstwo Sportu i Turystyki przedstawiło założenia "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". Jej zwieńczeniem ma być oficjalne zgłoszenie naszej kandydatury do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Gospodarzem Igrzysk Olimpijskich 2040 miałaby być Warszawa. Jednak nie tylko w stolicy odbyłaby się rywalizacja sportowa. Więcej na ten temat powiedział Robert Korzeniowski, który jest doradcą ministra sportu i szefem zespołu, który stworzył 250-stronicową diagnozę polskiego sportu.

Wiele wskazuje, że przeważająca większość sportów indywidualnych powinna i może być rozgrywana w Warszawie. Turnieje sportów drużynowych i wybrane - ze względu na specyficzną istniejącą już infrastrukturę oraz lokalną tradycję - sporty indywidualne będą jednak zlokalizowane w całej Polsce. Piłką nożną, rugby, turniejami koszykarskimi, siatkarskimi, czy piłką ręczną będą mogli się cieszyć kibice w całym kraju

- wyjawił legendarny chodziarz, który cztery razy zdobył złoty medal olimpijski.

Igrzyska Olimpijskie w Polsce? Rafał Trzaskowski: "Olbrzymia szansa i projekt cywilizacyjny"

W grę jednak nie wchodzi tylko rok 2040. Nie jest wykluczone, że kandydatura Warszawy zostanie zgłoszona na Igrzyska Olimpijskie 2044. Byłoby to data symboliczna. W 2044 roku przypada bowiem setna rocznica powstania warszawskiego. Pomysł organizacji igrzysk popiera prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Możliwość ubiegania się o organizację igrzysk w Warszawie to olbrzymia szansa i projekt cywilizacyjny, który ma także wymiar symboliczny (...) Tego typu projekty stają się kołem zamachowym dla rozwoju nie tylko miasta, ale i całego kraju

- podkreślił prezydent stolicy Polski.

