IO 2026: Starty Polaków w poniedziałek, 16.02. O której konkurs duetów w skokach? Będzie trzeci medal Tomasiaka?

W poniedziałek, 16 lutego największą szansę na medal mają nasi skoczkowie

Sprawdź cały plan startów Polaków na igrzyskach olimpijskich w poniedziałek, 16 lutego

IO 2026: Starty Polaków w poniedziałek 16.02. O której skoki?

Dwa medale – srebrny i brązowy – to dorobek, który już teraz czyni Kacpra Tomasiaka bohaterem igrzysk we Włoszech. Ale 19-latek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W poniedziałkowy wieczór, wspólnie z Pawłem Wąskiem, powalczy o podium w konkursie duetów. Emocji nie zabraknie też na stoku i tafli lodowej.Konkurs duetów (tzw. Super Team) na dużej skoczni w Predazzo rozpocznie się o godzinie 19:00. Na starcie stanie 17 ekip. Rywalizacja jest mordercza i składa się aż z trzech serii. Do drugiej awansuje 12 najlepszych zespołów, a w ścisłym finale o medale powalczy czołowa ósemka.

Choć format duetów jest na igrzyskach nowością, Polacy mają z nim piękne wspomnienia. Konkurencja ta zadebiutowała w Pucharze Świata w 2023 roku w Lake Placid, a historyczne zwycięstwo odnieśli wówczas Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Teraz ciężar walki spoczywa na barkach młodszego pokolenia. Kacper Tomasiak jest w życiowej formie (2. miejsce na normalnej i 3. na dużej skoczni), a Paweł Wąsek w sobotnim konkursie indywidualnym zajął solidne 14. miejsce (wyżej od 21. Kamila Stocha).

Kto jeszcze powalczy na IO Mediolan-Cortina 2026?

Wcześniej, bo już o 10:00 (pierwszy przejazd) i 13:30 (drugi przejazd), na stoku slalomowym zaprezentuje się Michał Jasiczek. Konkurencja zapowiada się pasjonująco, a o złoto powalczy m.in. reprezentujący Brazylię Lucas Pinheiro Braathen, który we Włoszech triumfował już w gigancie.

Kto jeszcze zaprezentuje się na igrzyskach? W short tracku o awans do strefy medalowej na 1000 m powalczy w ćwierćfinale Gabriela Topolska. Z kolei Michał Niewiński i Felix Pigeon wezmą udział w kwalifikacjach na 500 m.

Linda Weiszewski (obecnie 19. miejsce) wystąpi w trzecim ślizgu monobobów, walcząc o awans do finałowego, czwartego przejazdu. Para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak zaprezentuje program dowolny. Po programie krótkim zajmują 15. lokatę. Prowadzą Niemcy Hase i Volodin.

Pełen plan startów Polaków na IO 2026 dzisiaj, 16.02

10:00 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 1. przejazd (Michał Jasiczek)

11:00 – short track, 1000 m kobiet, ćwierćfinały (Gabriela Topolska)

11:17 – short track, 500 m mężczyzn, kwalifikacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:57 – short track, 1000 m kobiet, półfinały (ew. Gabriela Topolska)

12:41 – short track, 1000 m kobiet, FINAŁ B (ew. Gabriela Topolska)

12:47 – short track, 1000 m kobiet, FINAŁ A (ew. Gabriela Topolska)

13:30 – narciarstwo alpejskie, slalom mężczyzn – 2. przejazd, FINAŁ (ew. Michał Jasiczek)

19:00 – skoki narciarskie, konkurs duetów mężczyzn na skoczni dużej, FINAŁ (Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek)

19:00 – bobsleje, jedynki kobiet – 3. ślizg (Linda Weiszewski)

20:00 – łyżwiarstwo figurowe, pary sportowe, program dowolny, FINAŁ (ew. Julia Szczecinina, Michał Woźniak)

21:06 – bobsleje, jedynki kobiet – 4. ślizg, FINAŁ (Linda Weiszewski)