Polski sport dotknął dramat podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich, gdy Kamila Sellier doznała poważnej kontuzji.

Łyżwiarka ucierpiała w wyniku niefortunnego upadku, a ostrze łyżwy rywalki uderzyło ją w twarz, powodując rozległe obrażenia.

Kamila przeszła pilną operację i nadal przebywa w szpitalu we Włoszech, czekając na dalsze badania.

Mrożące krew w żyłach sceny na lodowisku

Dramat rozegrał się podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. W trakcie zaciętej walki na torze doszło do upadku, w wyniku którego ostrze łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold uderzyło Kamilę Sellier prosto w twarz. Polka zalała się krwią i została zniesiona z lodowiska na noszach, a następnie natychmiast przetransportowana do szpitala.

Pierwsze diagnozy potwierdziły najgorsze obawy. Okazało się, że uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy, a łyżwiarka jeszcze w nocy z piątku na sobotę musiała przejść pilny zabieg. Mimo tak strasznego urazu, 25-latka starała się zachować pogodę ducha, informując kibiców, że „ma się całkiem dobrze”.

Niezwykły gest Polki i walka o powrót

Kamila Sellier pokazała niezwykłą klasę, gdy w niedzielę zaapelowała do kibiców, by nie winili amerykańskiej rywalki za to, co się stało. Jednak jej dramat wciąż trwa. Jak poinformowała Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, nasza reprezentantka nie wróci w poniedziałek do kraju.

- Czekamy na informacje od lekarza, ale już teraz wiemy, że na pewno nie przyleci dziś wieczorem - przekazała PAP attache prasowa ekipy olimpijskiej Katarzyna Kochaniak-Roman.

Powodem jest konieczność przeprowadzenia dalszej diagnostyki, która dotyczy przede wszystkim oka. Jak tłumaczył szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, lekarz prowadzący musi podjąć decyzję, czy dotychczasowe leczenie jest wystarczające, czy też konieczna będzie jego kontynuacja we włoskim szpitalu. Cała Polska z niepokojem czeka na kolejne wieści i trzyma kciuki za szybki powrót Kamili do zdrowia.

