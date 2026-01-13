Polka na podium Pucharu Świata! Igrzyska za miesiąc, sukces Aleksandry Król-Walas

Snowboardzistka Aleksandra Król-Walas zajęła trzecie miejsce w slalomie równoległym w austriackim Bad Gastein, zaliczanym do Pucharu Świata. Zwyciężyła Włoszka Lucia Dalmasso, a druga była Holenderka Michelle Dekker. Polka miała czwarty czas w kwalifikacjach, a potem wyprzedziła Niemkę Mathildę Scheid w 1/8 finału (różnica 4,21 s) oraz Włoszkę Elisę Caffont w ćwierćfinale (0,59 s). W kolejnej rundzie musiała uznać wyższość Dekker (0,13 s).

Miesiąc do igrzysk, a tu nagły alarm w polskich skokach! Kontuzja liderki kadry

Igrzyska za miesiąc, Aleksandra Król-Walas na podium PŚ!

W „małym finale”, czyli wyścigu o trzecie miejsce, w samej końcówce dogoniła i wyprzedziła Szwajcarkę Julie Zogg, uzyskując ostatecznie czas o 0,39 s lepszy, choć w pewnym momencie miała blisko sekundę straty!

Na podium zawodów PŚ Król-Walas stanęła drugi raz w tym sezonie - w grudniu była druga w slalomie gigancie równoległym we włoskiej Carezzy - a 12. w karierze. W slalomie równoległym - konkurencji, której nie ma w programie igrzysk olimpijskich - poprzednio w czołowej trójce była w styczniu 2019 roku. W klasyfikacji generalnej PŚ Polka jest ósma z dorobkiem 222 punktów. Prowadzi Caffont - 422.

Przemysław Babiarz nie pojedzie na igrzyska olimpijskie! TVP ogłosiło swoją decyzję

W kwalifikacjach odpadli: mistrz świata z 2023 roku Oskar Kwiatkowski (34. miejsce), Andrzej Gąsienica-Daniel (45.), Maria Bukowska-Chyc (24. miejsce) oraz Olimpia Kwiatkowska (33.), a Michał Nowaczyk nie ukończył swojego pierwszego przejazdu. Kolejne zawody w tej konkurencji, tym razem drużynowe, odbędą się w środę w tym samym miejscu.

W rywalizacji mężczyzn najlepszy okazał się również reprezentant Włoch - Maurizio Bormolini. W finale wygrał z Bułgarem Aleksandrem Kraszniakiem. Trzeci był Amerykanin Cody Winters.