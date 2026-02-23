Przełomowe informacje w sprawie Kamili Sellier. Najgorszy wypadek na igrzyskach

Do groźnego zdarzenia doszło w ćwierćfinale biegu na 1500 metrów. W trakcie upadku Polka została uderzona ostrzem łyżwy przez Kristen Santos-Griswold. Zawodniczkę zniesiono z tafli na noszach i przewieziono do szpitala, gdzie w nocy z piątku na sobotę przeszła operację – badania wykazały uszkodzenie jednej z kości twarzoczaszki.

W sobotę Sellier przekazała uspokajające wieści, informując, że „ma się całkiem dobrze”. Dzień później odniosła się także do sytuacji rywalki, apelując, by nie obarczać Amerykanki winą za wypadek. 25-latka w trakcie weekendu przechodziła dodatkowe badania oka.

Jak wyjaśniał szef polskiej misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki, decyzję o dalszym postępowaniu podejmie lekarz prowadzący – rozstrzygnie, czy leczenie zostało zakończone, czy konieczna będzie jego kontynuacja.

– Kamila wyszła ze szpitala, wraca autem z rodzicami do Polski. Czuję się lepiej, choć jeszcze jest bardzo obolała. Reszte diagnostyki bedzie przechodziła w Polsce – przekazała Katarzyna Kochaniak z polskiej misji olimpijskiej.

