Rosyjska biegaczka Daria Niepriajewa została zdyskwalifikowana na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich po biegu na 50 km.

Powodem dyskwalifikacji było niewiarygodne zdarzenie – Rosjanka przez pomyłkę wzięła narty należące do niemieckiej rywalki.

Niepriajewa przyznała się do błędu, przeprosiła i czuje ogromny wstyd, choć Niemka zareagowała z klasą.

Jakie konsekwencje czekają ją po tym incydencie i jak wpłynął on na wyniki innych zawodniczek?

Niewiarygodny błąd i panika na trasie

Niedzielny bieg masowy na 50 km był ostatnią szansą na medale dla biegaczek narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Na starcie, jako Indywidualny Neutralny Atleta, stanęła m.in. Daria Niepriajewa. Rosjanka spisała się całkiem nieźle, kończąc morderczy dystans na 11. miejscu. Radość nie trwała jednak długo. Chwilę po zakończeniu rywalizacji sędziowie ogłosili jej dyskwalifikację.

Okazało się, że podczas zmiany sprzętu w boksie serwisowym Niepriajewa popełniła fatalny błąd. Zamiast do swojego stanowiska, wjechała do boksu Niemki Kathariny Henning-Dötzler i zabrała jej parę nart! Przez ponad połowę dystansu biegła więc na cudzym sprzęcie. Sama zawodniczka przyznała, że zorientowała się, co zrobiła, dopiero na jednym ze zjazdów.

- Byłam pewna, że mam numer 12. Nie wiem, co mi się stało. Jadę po długim, stromym stoku, spuszczam głowę i widzę, że to nie moje narty. Ogarnęła mnie panika - tłumaczyła Niepriajewa w wywiadzie dla Okko Sport.

Spaliła się ze wstydu. "Bardzo mi wstyd"

Mimo że zdała sobie sprawę z pomyłki, Rosjanka kontynuowała bieg aż do mety. Wiedziała jednak, że konsekwencje będą nieuniknione. Po wszystkim podeszła do niemieckiej zawodniczki, by przyznać się do winy i przeprosić. Reakcja rywalki była pełna klasy.

- Na mecie porozmawiałam z Kathariną i powiedziałam: „Pomyliłam się z nartami, wzięłam twoje”. A ona: „Naprawdę? Nawet nie wiedziałam. W porządku, nie przejmuj się”. Wstyd mi za tą sytuację - wyznała skompromitowana biegaczka.

Dyskwalifikacja Rosjanki oznacza, że w oficjalnych wynikach nie zostanie sklasyfikowana. Warto dodać, że w tym samym biegu wysokie, ósme miejsce zajęła Polka, Eliza Rucka-Michałek. Złoty medal zdobyła Szwedka Ebba Andersson.

