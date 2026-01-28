Spotkanie kryzysowe Piesiewicza i Małysza! Dostali specjalne zaproszenie

Najpierw trwały przepychanki związane z powołaniem do kadry Anieli Sawickiej i wycofaniem się z udziału w igrzyskach przez Nikolę Komorowską. Ostatnie godziny przynoszą kolejne informacje na temat trzeciego miejsca w kadrze alpejczyków (jedynym pewniakiem na igrzyska była oczywiście Maryna Gąsienica-Daniel). PZN zgłosił do kadry Piotra Habdasa, PKOl się temu sprzeciwił, nominując Jasiczka. – Nie jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialności za aktualny stan zdrowia, a tym bardziej "czystość antydopingową” – z kolei o Michale Jasiczku napisały w oświadczeniu władze PZN.

Podczas prezydium PKOl-u, gdzie zagłosowano nad kandydaturą Jasiczka nie było przedstawiciela PZN. Tzn. był, ale za drzwiami, na spotkanie nie wpuszczono sekretarza generalna Tomasza Grzywacza.

Czy więc sprawę napędzają osobiste animozje między Małyszem i Piesiewiczem. Prezes PZN w rozmowie z Interią stanowczo to zdementował. - Mówiłem już o tym, że sam głosowałem na pana Piesiewicza. Jednak odkąd w PKOl pewne rzeczy stały się – nomen omen – nietransparentne, czyli wielu historii dowiadywaliśmy się z mediów, stałem się niewygodną personą, bo zacząłem zadawać za dużo pytań. Można powiedzieć, że pan prezes nie za chętnie w pewnych kwestiach ze mną współpracował, widząc mnie po stronie opozycji. Ja nigdy personalnie nic do niego nie miałem, ale chciałem, by to wszystko było przejrzyste. Tym bardziej, że jako członek zarządu odpowiadam za to, co tam się dzieje.

Okazuje się, że to jednak nie koniec sprawy. Szef PKOl Radosław Piesiewicz został zaproszony na spotkanie z Jakubem Rutnickim, Ministrem sportu i turystyki Polski. – Bardzo się cieszę, że będzie możliwość rozmowy o wszystkich przypadkach, które w ostatnich dniach lawinowo spłynęły do PKOl. Bo kontrowersji jest bardzo dużo. Dotyczą one nie tylko Anieli Sawickiej i Michała Jasiczka, ale też wielu innych dyscyplin: skoków narciarskich, biegów narciarskich, czy kombinacji norweskiej – napisał Piesiewicz. Na spotkaniu obecny będzie również Adam Małysz...

W obliczu ostatnich wydarzeń niezwykle interesująco zapowiada się więc również ceremonia ślubowania olimpijczyków. Ta w siedzibie PKOl już w piątek o godz. 11.00. Swoją obecność zadeklarował nawet prezydent Karol Nawrocki...

