Dramat Jeremy'ego Sochana. Natychmiastowa decyzja, bez szans na pomoc kadrze

Sochan kontuzjowany

- Zrobiliśmy Jeremiemu niezbędne badania. Kontuzja nie jest groźna, ale do EuroBasketu zostało już mniej niż trzy tygodnie. To bardzo mało czasu. Jeremy jest bardzo ważną częścią naszej drużyny, ma świetny kontakt z wszystkimi graczami i sztabem i jest nam bardzo przykro, że jego przygoda z Kadrą w te wakacje tak szybko się kończy - mówi w oficjalnym komunikacie dyrektor Reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Lekarze przewidują, że zdąży wyleczyć uraz przed startem przygotowań do nowego sezonu NBA.

ZOBACZ TEŻ: Nowe wieści w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Zupełnie nowy komunikat

Decyzja o wycofaniu Sochana z kadry zapadła wspólnie – uczestniczyli w niej przedstawiciele PZKosz, klubu Spurs, a także rodzina i agent zawodnika. Kontuzja pojawiła się po jednym z treningów, a badania wykazały, że przerwa od gry jest konieczna.

Sochan już wcześniej miewał kłopoty ze zdrowiem

San Antonio Spurs podziękowali polskiej federacji za profesjonalną opiekę nad zawodnikiem, podkreślając wzorową współpracę obu stron.

ZOBACZ TEŻ: Marcin Gortat pożegnał zmarłą mamę. Poruszające chwile na pogrzebie Alicji Gortat w Łodzi

W poprzednim sezonie NBA Sochan kilkukrotnie pauzował z powodu urazów, m.in. kciuka i pleców. Wystąpił w 54 z 82 spotkań, notując średnio 11,4 punktu, 6,5 zbiórki i 2,4 asysty na mecz. W maju brał udział w projekcie NBA Rising Stars Invitational w Manili.