Eurobasket 2025: Kiedy gra Polska? Terminarz meczów Polaków na mistrzostwach Europy

Eurobasket 2025: Kiedy grają Polacy?

Reprezentacja Polski koszykarzy w czwartek (28 sierpnia) w Katowicach (godz. 20.30) zmierzy się ze Słowenią w pierwszym meczu grupy D mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w Eurobaskecie po raz 30. w historii i ósmy z rzędu. Tegoroczny turniej rozpoczął się 27 sierpnia i potrwa do 14 września. Mecze fazy grupowej odbywać się będą w Katowicach, Tampere (Finlandia), Limassol (Cypr) i Rydze (Łotwa). Stolica Łotwy gościć będzie również fazę finałową. Polska grupę rozpocznie dzień później niż reszta uczestników – 28 sierpnia.

Pierwotnie jedna z grup miała być rozgrywana na Ukrainie, jednak w związku z rosyjską agresją FIBA-Europe we wrześniu 2022 roku przyznała prawa współorganizatora Polsce. Każdy z gospodarzy, podobnie jak we wcześniejszych edycjach, wskazał federację partnerską, automatycznie dołączoną do jego grupy. Polska wybrała Islandię, Finlandia – Litwę, Cypr – Grecję, a Łotwa – Estonię prowadzoną przez trenera Heiko Rannulę, byłego szkoleniowca Legii Warszawa.

Polska - Słowenia na EuroBaskecie 2025. Igor Milicić rzuca wyzwanie gwieździe NBA. "Nie boimy się!"

Rywalami biało-czerwonych w grupie D będą: Islandia, wicemistrzowie olimpijscy i Europy Francuzi, mistrzowie kontynentu z 2017 roku Słoweńcy, a także Belgia i Izrael. Cztery najlepsze drużyny awansują do 1/8 finału, która rozpocznie się 6 września w Rydze. Łącznie w Eurobaskecie rywalizuje 24 uczestników podzielonych na cztery grupy. W fazie pucharowej zespoły z grupy D skrzyżują się z ekipami grupy C, rozgrywającej mecze w Limassol. W tej grupie występują m.in. broniąca tytułu Hiszpania, a także Grecja i Włochy.

Terminarz meczów Polaków na mistrzostwach Europy w koszykówce

Kalendarz meczów grupy D

czwartek, 28 sierpnia:

Izrael - Islandia (godz. 14.00)

Belgia - Francja (godz. 17.00)

POLSKA - Słowenia (godz. 20.30)

piątek, 29 sierpnia - dzień przerwy

sobota, 30 sierpnia:

Islandia - Belgia (godz. 14.00)

Francja - Słowenia (godz. 17.00)

POLSKA - Izrael (godz. 20.30)

niedziela, 31 sierpnia:

Słowenia - Belgia (godz. 14.00)

Izrael - Francja (godz. 17.00)

POLSKA - Islandia (godz. 20.30)

poniedziałek, 1 września - dzień przerwy

wtorek, 2 września:

Belgia - Izrael (godz. 14.00)

Islandia - Słowenia (godz. 17.00)

POLSKA - Francja (godz. 20.30)

środa, 3 września - dzień przerwy

czwartek, 4 września:

Francja - Islandia (godz. 14.00)

Izrael - Słowenia (godz. 17.00)

POLSKA - Belgia (godz. 20.30)

