Powtórka historycznego meczu. Polacy znów zatrzymają Doncicia?

Wspomnienia z EuroBasketu 2022 wciąż są żywe. To właśnie wtedy podopieczni Igora Milicicia dokonali niemożliwego, pokonując w ćwierćfinale ówczesnych mistrzów Europy, Słoweńców, 90:87. Bohaterem tamtego spotkania był Mateusz Ponitka, który zdobył 26 punktów, a kluczową rolę w zatrzymaniu Luki Doncicia odegrał znakomicie dysponowany w obronie Michał Sokołowski. Teraz, trzy lata później, historia zatacza koło, a obie drużyny ponownie spotkają się na inaugurację turnieju. Słoweńcy, z mistrzami Europy z 2017 roku w składzie, z pewnością będą chcieli wziąć rewanż.

Nowa siła w kadrze. Kto zastąpi gwiazdę z NBA?

Niestety, polska kadra przystępuje do turnieju poważnie osłabiona. Z powodu kontuzji w mistrzostwach nie weźmie udziału nasz jedynak w NBA, Jeremy Sochan. Jego brak będzie odczuwalny, jednak w zespole pojawiła się nowa, ekscytująca postać. Jest nią naturalizowany Amerykanin Jordan Loyd. 32-letni koszykarz AS Monaco i mistrz NBA z Toronto Raptors z 2019 roku pokazał się ze świetnej strony w meczach sparingowych. Trener Milicić wiąże z jego debiutem ogromne nadzieje, licząc, że jego umiejętność seryjnego zdobywania punktów i kreowania gry dla kolegów odmieni oblicze polskiego ataku.

- To jest zupełnie inny poziom jakości na parkiecie, a do tego jest zadziorny w obronie. I to nam też pomoże w „łamaniu” obrony przeciwnika - ocenia Milicić.

Przeczytaj także: Cezary Trybański specjalnie dla "Super Expressu": Ponitka w NBA? To jest możliwe!

"Doncić? Nie obawiamy się go"

Trener Igor Milicić, w rozmowie z PAP, docenia klasę rywala, ale jednocześnie emanuje wiarą w swój zespół. Szkoleniowiec podkreśla, że choć pierwszy mecz jest zawsze najważniejszy, jego drużyna jest gotowa na walkę przed własną publicznością.

- Gramy u siebie. Mamy na inaugurację trudnego przeciwnika. Wiemy kim jest Luka Doncic na koszykarskiej mapie, ale nie obawiamy się go. Idziemy do tego meczu z pozytywną myślą, nastawieni na to, żeby walczyć i wygrywać - podkreślił selekcjoner.

Zobacz też: Luka Doncić o pewnym zastrzyku i wstydzie po meczu z Polską. "Zawiodłem cały kraj"

Mecz Polska – Słowenia odbędzie się w czwartek, 28 sierpnia, o godzinie 20:30 w katowickim Spodku. W kolejnych dniach Polacy zmierzą się z Izraelem, Islandią, Francją i Belgią. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze drużyny z grupy.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie