Polscy koszykarze zagrają w ćwierćfinale Eurobasketu 2025. Awans do 1/4 finału wywalczyli w Rydze, pokonując Bośnię i Hercegowinę. Zaczęli to spotkanie słabo, ale odrobili straty i w drugiej połowie przypieczętowali zwycięstwo. Biało-czerwony zaczęli występ w Eurobaskecie od piorunujących zwycięstw w trzech pierwszych meczach ze Słowenią, Izraelem i Islandią. Już po tych wygranych byli pewni awansu do 1/8 finału i liczyli się w walce o pierwsze miejsce w grupie D. Ostatecznie zajęli drugą pozycję.

Eurobasket 2025 - drabinka. Z kim zagrają Polacy? Znamy już rywala Polaków!

Z kim grają koszykarze w 1/4 finału Eurobasketu? Rywal w ćwierćfinale

Polscy koszykarze w ćwierćfinale Eurobasketu zagrają z Turcją, która w 1/8 finału pokonała 85:79 Szwecję. Wcześniej Turcy w świetnym stylu wygrali grupę A z kompletem pięciu zwycięstw. Pokonali w niej m.n. Serbię i Łotwę czyli europejskie potęgi. Przed Polakami zatem starcie z bardzo wymagającym i klasowym rywalem. Liderem reprezentacji Turcjijest środkowy Houston Rockets Alperin Sengun. W meczu ze Szwecją zdobył 24 pkt, a do tego zaliczył 16 zbiórek i 6 asysty, co oznacza, że po raz trzeci w tym turnieju miał double-double, co koszykarzowi z tego kraju udało się po raz pierwszy od czasu Omera Asika w 2011 r. Ercan Osmani dodał 14 pkt i 9 zbiórek, a turecka drużyna zdominowała walkę pod tablicami (45:33).

Przed trzema laty w Berlinie polscy koszykarze w 1/8 finału pokonali Ukrainę 94:86, a w ćwierćfinale broniącą trofeum Słowenię 90:87 i po raz pierwszy od 1971 r. znaleźli się w najlepszej czwórce.

Kiedy grają koszykarze w ćwierćfinale Eurobasketu? DATA meczu

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale Eurobasketu zostanie rozegrany we wtorek 9 września. Wkrótce poznamy godzinę. Transmisja TV z Eurobasketu na antenie TVP Sport

