Fatalne wieści dla Jeremy'ego Sochana. Tak został potraktowany przez Spurs

Co dalej z Sochanem w NBA?

Zawodnik od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Z powodu kontuzji nie wystąpił na tegorocznym EuroBaskecie, a ostatnio nabawił się urazu kciuka, który ponownie wykluczył go z gry. Według doniesień amerykańskich mediów – w tym Kelly’ego Iko z Yahoo Sports i Dusty’ego Garzy z FOX SA – Sochan opuści dwa lub trzy pierwsze mecze San Antonio Spurs w nowym sezonie NBA.

Jak podkreślają dziennikarze, rozmowy między zawodnikiem a klubem w sprawie przedłużenia kontraktu nie przyniosły porozumienia. Termin minął właśnie 20 października, co oznacza, że Sochan po sezonie 2025/26 stanie się zastrzeżonym wolnym agentem. W praktyce daje mu to możliwość negocjacji z innymi klubami, jednak Spurs zachowują prawo do wyrównania każdej przedstawionej mu oferty.

Dla koszykarza urodzonego w Stanach Zjednoczonych oznacza to ogromną presję – w nadchodzącym sezonie będzie musiał udowodnić swoją wartość, aby zapewnić sobie miejsce w NBA. Jego forma i dyspozycja zdrowotna mogą przesądzić o tym, czy San Antonio Spurs zdecydują się ostatecznie powalczyć o zatrzymanie Polaka w swoich szeregach, czy też pozwolą mu odejść do innego klubu.

