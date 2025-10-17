Fatalne wieści dla Jeremy'ego Sochana! Najpierw opuścił Eurobasket, a teraz to, co za pech

Jeremy Sochan z kolejnym urazem. Ominął Eurobasket, teraz nie zagra w pierwszym meczu nowego sezonu NBA

Koszykarz reprezentacji Polski i San Antonio Spurs Jeremy Sochan, który nie zagrał w mistrzostwach Europy z powodu kontuzji łydki, opuści również z powodu urazu nadgarstka inauguracyjny mecz sezonu 2025/26 w lidze NBA - z Mavericks w Dallas. Spotkanie odbędzie się 22 października polskiego czasu. Sochan doznał urazu na środowym treningu Spurs, podczas gry „pięć na pięć”.

W Dallas nie wystąpi także De’Aaron Fox, rehabilitujący się po urazie ścięgna uda. Według komunikatu klubu Sochan i Fox mają powrócić do składu na drugi lub trzeci mecz sezonu zasadniczego. 29 września Sochan przyznał w wywiadzie, że mniej więcej od tygodnia wrócił do treningów na pełnych obrotach, po tym jak w sierpniu na jednym z treningów z reprezentacją Polski przed Eurobasketem doznał kontuzji łydki i ostatecznie w turnieju w Katowicach i w Rydze nie wystąpił (Polacy zajęli w ME szóste miejsce). Wrócił do San Antonio i tam przechodził rehabilitację.

W minionym sezonie w NBA pauzował kilka razy z powodu urazów, m.in. kciuka oraz pleców. W fazie zasadniczej rozegrał 54 z 82 spotkań, spędzając na boisku średnio w meczu 25 minut i miał 11,4 punktu 6,5 zbiórki, 2,4 asysty, 0,8 przechwytu i 0,5 bloku.

