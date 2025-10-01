Tajemnicza śmierć byłego koszykarza NBA. Miał tylko 53 lata

Legenda koszykówki uniwersyteckiej

Moten, obrońca o wzroście 198 cm, znany jako „Poetry in Moten” („Poezja w ruchu”), w latach 1991–1995 zdobył dla Syracuse 2334 punkty. Jego dorobek 1405 punktów w rozgrywkach Konferencji Big East pozostawał niepobity aż do 2020 roku.

Jim Boeheim – legendarny szkoleniowiec i członek Koszykarskiej Galerii Sław, który ściągnął Motena do zespołu i prowadził go przez całą karierę akademicką – określił ten dzień mianem tragicznego dla całej społeczności koszykówki Syracuse.

– Odejście Lawrence’a to coś tak nagłego, że trudno się z tym pogodzić – powiedział Boeheim. – Był jednym z najbardziej niedocenianych zawodników w historii koszykówki uniwersyteckiej. Myślę, że niektórzy brali jego talent za pewnik, bo sprawiał, że gra wyglądała tak łatwo. Lawrence był jednym z naszych największych graczy i jednym z najlepszych w historii Konferencji Big East.

Grał w NBA

Z Motenem w składzie drużyna Syracuse trzykrotnie meldowała się w turnieju NCAA. Jego koszulka z numerem 21 została na zawsze zawieszona pod kopułą Carrier Dome 3 marca 2018 roku, podczas specjalnej ceremonii.

– Trudno wskazać kogokolwiek, kto byłby bardziej pozytywny i kto darzyłby Syracuse większą miłością niż Lawrence – podkreślił Adrian Autry, dawny kolega z parkietu i obecny trener zespołu, który w 2023 roku zastąpił na stanowisku Jima Boeheima. – To jedna z największych postaci, jakie kiedykolwiek reprezentowały nasz klub. Jego strata jest ogromna. Grałem u jego boku przez trzy sezony i miałem okazję oglądać wiele niezwykłych rzeczy, które potrafił zrobić na boisku. Cieszę się, że dzieliliśmy ze sobą czas zarówno w grze, jak i poza nią.

Po zakończeniu kariery akademickiej Moten został wybrany w drugiej rundzie draftu NBA w 1995 roku przez Vancouver Grizzlies, gdzie spędził dwa sezony. W 1998 roku wystąpił także w ośmiu meczach dla Washington Wizards.