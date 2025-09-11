Zagraj w kosza z Marcinem Gortatem! Wyjątkowe show, symboliczna data

Marcin Gortat weźmie udział w wyjątkowym show!

13 września przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie powstanie specjalna strefa LOTTO Basketball. Wydarzenie połączy widowiskową oprawę sportową z miejską formułą konkursów koszykarskich, w których udział będą mogli wziąć dorośli uczestnicy.

Narracja wydarzenia opiera się na symbolice liczby 13 – daty eventu oraz numeru, z którym Marcin Gortat występował w NBA. W ramach aktywności zaplanowano m.in. konkursy rzutowe oraz tor przeszkód w formule skills challenge. Spośród uczestników zostanie wyłoniony zawodnik, który otrzyma miejsce w drużynie Gortat Team podczas meczu z Siłami Powietrznymi.

Uczestników czekają również dodatkowe atrakcje: symulator koszykówki, refleksomierz, fotobudka AI, pokazy taneczne cheerleaderek oraz widowiskowe show z piłkami. Nie zabraknie okazji do interakcji z Marcinem Gortatem – zdjęć i autografów – a nagrodą specjalną będą wyjątkowe zaproszenia na mecz NBA. O godzinie 13.00 odbędzie się główny punkt wydarzenia – oficjalna prezentacja Marcina Gortata jako ambasadora marki LOTTO.

LOTTO łączy sport i kulturę

Wydarzenie wpisuje się w szerszą kampanię, której motywem przewodnim jest „most” – symbol więzi i łączenia ludzi. W nawiązaniu do tej idei na Moście Świętokrzyskim pojawiła się efektowna instalacja składająca się z dwudziestu ogromnych kul LOTTO z numerem 70, przypominających o 70-leciu Totalizatora Sportowego.

Kule mają symbolizować nie tylko jubileusz, lecz także rolę LOTTO jako marki wspierającej zarówno sportowe emocje, jak i wydarzenia kulturalne. Instalacja jest jednocześnie formą podziękowania dla graczy za wieloletnią obecność i lojalność. – Mosty łączą, a my od 70 lat łączymy graczy ze sportem i kulturą. Chcemy, by instalacja na Moście Świętokrzyskim była symbolem wdzięczności i dobrej energii, którą dzielimy się z naszymi odbiorcami – podkreślają organizatorzy.

13 września w Warszawie numer 13 będzie miał wyjątkową moc – w sportowej i szczęśliwej oprawie LOTTO.

