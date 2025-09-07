Marcin Gortat naprawdę tak nazwał Jordana Loyda. Dał upust emocjom po meczu Polska – Bośnia

Reprezentacja Polski znów wygrywa na Eurobaskecie! Gortat nie mógł się powstrzymać

Reprezentacja Polski wyszła z grupy na Eurobaskecie z 2. miejsca, ustępując jedynie Francji, a wszystko to mimo porażki nie tylko z Francuzami, ale też z Belgią, która nawet nie wyszła z grupy! Wyglądało to na tendencję spadkową jeśli chodzi o formę Polaków – po świetnych meczach z faworytami takimi jak Słowenia i Izrael, przyszedł nieco gorszy, choć wygrany mecz z Islandią, a następnie porażka z Francją (choć tutaj trudno mieć zarzuty do gry Polaków), a następnie porażka właśnie z Belgią. Początek meczu z Bośnią w 1/8 finału również nie wyglądał najlepiej, po pierwszej kwarcie nasz zespół przegrywał już 14:23! Rywale dobrze rzucali za trzy, natomiast Polacy mieli problemy we własnym ataku.

Do przerwy straty zostały zredukowane, do 4 punktów, a po trzeciej kwarcie Polacy prowadzili jednym punktem. W ostatniej odsłonie już go nie wypuścili i ostatecznie wygrali 80:72, choć jak wspomnieliśmy, na początku wyglądało to mocno niepokojąco. W trakcie meczu emocje udzielały się oczywiście kibicom i ekspertom, a mecz był szeroko komentowany m.in. na portalu X. W trakcie spotkania swoimi spostrzeżeniami dzielił się także Marcin Gortat, były wybitny polski koszykarz, który żywo interesuje się tym, jak reprezentacja Polski radzi sobie na Eurobaskecie.

NAJMAN NIEMIŁOSIERNIE ODPALIŁ SIĘ NA GORTATA! ZMIAŻDŻYŁ GO NA WIZJI

Marcin Gortat na początku nie kipiał optymizmem i trudno mu się dziwić. – Niestety bardzo duża dominacja Nurkicia. kolejny raz mamy głupie faule która łamią nasz rytm. Loydowski i MP trafiają. Oby tak zostało do końca meczu. Boję się że może być inna obrona na nich – napisał były zawodnik klubów NBA. „Spolszczenie” nazwiska Loyd na „Loydowski” stało się już bardzo popularne, ale Gortat później poszedł krok dalej. – OMG.... Jasiuuuuu Loydowski!!! – napisał Gortat pod koniec spotkania, dodając emotikony ognia i polskiej flagi. Jak widać, teraz już nie tylko nazwisko, ale i imię naturalizowanego Amerykanina Gortat zmienił na bardziej polskie. – Jednak da się wygrać tablicę w meczu i to taka przewaga. Bardzo duża różnica! – dodawał jeszcze po meczu rozemocjonowany Gortat.

