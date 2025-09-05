Wielka awantura na parkiecie w meczu Polaków. Nagle rzucili się na siebie

Polska - Belgia: Wielka awantura na parkiecie

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w katowickim Spodku z Belgią 69:70 w ostatnim meczu grupowym mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w tabeli z bilansem 3–2 i awansowali do 1/8 finału. W niedzielę w Rydze o godz. 11 zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

Decydujące punkty zdobył Emmanuel Lecomte na 3,8 sekundy przed końcem meczu. Belg, w poprzednim sezonie zawodnik PGE Startu Lublin, był najlepszym strzelcem rywali z dorobkiem 19 punktów. W polskim zespole najskuteczniejsi byli Mateusz Ponitka – 16 punktów, Michał Sokołowski i Dominik Olejniczak – po 12, oraz Aleksander Balcerowski – 10.

W trzeciej kwarcie doszło do poważnego spięcia na parkiecie. Belgowie za wszelką cenę chcieli zatrzymać Sokołowskiego. Z tego powodu Kevin Tumba mocno uderzył Polaka w twarz, powodując jego groźny upadek. Sędziowie odgwizdali faul niesportowym.

Polska - Belgia: Zobacz zdjęcia z meczu Eurobasketu.

Polscy koszykarze wygrali 3 mecze Eurobasketu

Spotkanie miało wyrównany przebieg, choć w trzeciej kwarcie Belgowie prowadzili już 49:35. Polacy odrobili straty dzięki akcjom Sokołowskiego i Ponitki, doprowadzając do remisu 58:58 przed ostatnią częścią gry. W końcówce gospodarze objęli minimalne prowadzenie po trafieniu Jordana Loyda, jednak decydujący rzut oddał Lecomte. Ostatnia próba Kamila Łączyńskiego nie znalazła drogi do kosza.

Polacy trafili tylko cztery z 16 rzutów za trzy punkty, podczas gdy rywale wykorzystali 11 z 27 (41 proc.). Nie wykorzystali też przewagi pod tablicami (zbiórki 36:35).

Wcześniej w grupie biało-czerwoni pokonali Słowenię 105:95, Izrael 66:64, Islandię 84:75 i przegrali z Francją 76:83. Belgia, dla której był to 18. występ w mistrzostwach Europy, zakończyła rywalizację z bilansem 2–3 i nie awansowała do fazy pucharowej.