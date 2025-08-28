Polska – Słowenia na Eurobaskecie. Gdzie oglądać mecz? O której godzinie?

Polska – Słowenia: Biało-czerwoni zaczynają mistrzostwa Europy

Polska reprezentacja koszykarzy w czwartek w Katowicach zainauguruje występy w mistrzostwach Europy. W pierwszym spotkaniu grupy D rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia, a mecz rozpocznie się o godz. 20.30. – Wiemy, że wszystko rozstrzygnie się w obronie – zapowiedział trener Igor Milicić.

Dotychczasowy bilans spotkań o punkty przemawia na korzyść Słoweńców (6–2). Ostatnie starcie obu drużyn zakończyło się jednak sensacyjną wygraną Polaków – w ćwierćfinale Eurobasketu 2022 w Berlinie pokonali oni 90:87 obrońców tytułu z 2017 roku, w składzie z gwiazdą NBA Luką Dončiciem. Ten sukces dał reprezentacji Polski pierwszy od 51 lat awans do półfinału mistrzostw kontynentu.

Słowenia, siódma drużyna europejskiego rankingu, jest notowana wyżej od Polski (11.), lecz jej obecny skład przeszedł znaczną przebudowę. Oprócz Dončicia pozostało w nim tylko czterech zawodników z poprzednich mistrzostw. Zespół nie ma silnych środkowych po rezygnacji z gry naturalizowanego Amerykanina Mike’a Tobeya, a wyniki sparingów – jedno zwycięstwo i pięć porażek – nie napawają optymizmem.

Polska zagra bez Jeremy'ego Sochana

Polacy zagrają przed własną publicznością, choć bez Jeremy’ego Sochana i Igora Milicicia juniora. W opinii sztabu szkoleniowego atutem drużyny pozostaje zespołowość i dyscyplina taktyczna. Nadzieje wiązane są również z naturalizowanym Amerykaninem Jordanem Lloydem, który ma być jednym z liderów w ofensywie.

– Jest plan A, B i C. Niezależnie od przebiegu gry, kluczowa będzie obrona. Naszą siłą jest to, że jesteśmy mocni jako całość – podkreślił trener Milicić. – Nie chcemy wdawać się ze Słoweńcami w wymianę ciosów. Musimy skupić się na naszych atutach, zastawiać tablicę i grać z pewnością siebie, napędzani wsparciem kibiców – dodał asystent selekcjonera Artur Gronek.

Polska - Słowenia: Gdzie oglądać? O której mecz?

Czwartkowy mecz Polska – Słowenia będzie trzecim spotkaniem tego dnia w katowickim Spodku. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:30. Transmisje z Eurobasketu można śledzić na TVP Sport i Sport.tvp.pl. Wcześniej w grupie D zagrają Izrael z Islandią (14.00) oraz Belgia z Francją (17.00).