Polska - Turcja: To już koniec marzeń! On okazał się katem Biało-czerwonych

Polska – Turcja: Żegnamy się z Eurobasketem

Niestety, to już koniec pięknej polskiej historii na mistrzostwach Europy w koszykówce. Podopieczni Igora Milicicia nie byli faworytami w meczu z rozpędzoną Turcją. Polacy walczyli dzielnie, ale jedna słabsza kwarta przesądziła o porażce 77:91.

Polska – Turcja: Odpadamy z Eurobasketu! Polska żegna się z turniejem

Wszystko rozpoczęło się znakomicie. W pierwszej kwarcie Jordan Loyd i spółka walczyli jak równi z równym z Turkami. Wynik 19:19 dawał nadzieję na wyrównane spotkanie. Niestety, wszystko posypało się w drugiej kwarcie, którą przegraliśmy aż 14 punktami. Na parkiecie szalał nie tylko doświadczony Shane Larkin, ale także Alperen Sengun, który zaliczył triple-double (19 pkt, 12 zb, 10 as).

Sengun dominował na parkiecie

Trzecia i czwarta kwarta znów były wyrównane, ale to było za mało. W pewnym momencie drugiej połowy przegrywaliśmy już 23 pkt, ale znów wróciliśmy do gry i byliśmy już bardzo blisko wyrównania. Błędy Biało-czerwonych przekreśliły jednak szanse na choćby dogrywkę.

Najskuteczniejsi w reprezentacji Polski byli Jordan Loyd i Mateusz Ponitka, którzy zdobyli po dziewiętnaście punktów. Wśród Turków brylował Alperen Sengun, który również zdobył dziewiętnaście oczek. Trzynaście punktów zdobyli również Shane Larkin i Sehmus Hazer.

Turcja melduje się w półfinale Eurobasketu jako pierwsza kadra, która czeka już na rywala. We wtorek, 9 września o 20:00 Grecja zagra z Litwą. To oni będą rywalami Turków w walce o finał. Polacy wracają do domu, ale mogą to robić z podniesionymi głowami!