Legia Warszawa poniosła pierwszą porażkę w Orlen Basket Lidze, ale mimo to utrzymała pozycję lidera.

Śląsk Wrocław postawił twarde warunki, a brak koncentracji był kluczowy dla wyniku spotkania.

Najbliższe wyzwania Legii to mecz Ligi Mistrzów z Rytasem Wilno i derbowe starcie z Dzikami Warszawa.

Dla Legii Warszawa to pierwsza porażka w lidze. Mimo niepowodzenia we Wrocławiu utrzymała pozycje lidera Orlen Basket Ligi. Najskuteczniejszy w stołecznym zespole był Race Thompson, który zdobył 21 punktów i miał sześć zbiórek. Shane Hunter uzyskał 16, a Andrzej Pluta 13 punktów.

Maksymilian Wilczek: Śląsk postawił bardzo mocne warunki

- To było ciężkie spotkanie - powiedział Maksymilian Wilczek, którego dorobek to 12 punktów. - Śląsk dał bardzo mocne warunki fizyczne, co widać w statystykach. Nie weszliśmy tak skoncentrowani jak powinniśmy. Nie robiliśmy tego co mieliśmy. To był główny powód dlaczego przegraliśmy - wyliczał koszykarz warszawskiej drużyny.

Legia przegrała, bo to nie był jej dzień we Wrocławiu

Do Śląska należały trzy kwarty, a do Legii ostatnia, którą wygrała siedmioma punktami.

- Zadecydował trochę brak koncentracji - tłumaczył Wilczek. - Brak mocnego wejścia w mecz i to potem już skutkuje. Tu ktoś zaśpi, tu zaśpi ktoś inny i idzie to po prostu lawinowo. Koncentracja od samego początku nie była tam, gdzie powinna być i takie już były skutki. Jako drużyna nie zagraliśmy najlepiej. To nie był nasz dzień - dodał.

Najpierw Liga Mistrzów, a potem derby stolicy z Dzikami

Zieloni Kanonierzy będą mogli się zrehabilitować już 18 listopada w Lidze Mistrzów. Na Torwarze zagrają z Rytas Wilno. Litwini są liderem grupy. U siebie zwyciężyli 93:85. Legia po czterech kolejkach ma w dorobku dwie wyjazdowe wygrane w tych rozgrywkach. Pokonała Academics Heidelberg i Promitheas Patras.

Z kolei 18 listopada Dziki Warszawa podejmą u siebie kosowski KB Peja w 4. kolejce ENBL. A po emocjach w europejskich pucharach Legię czeka derbowe starcie z Dzikami, które zaplanowano na 23 listopada.

Kiedy mecz Legia Warszawa - Rytas Wilno w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz Legia Warszawa - Rytas Wilno w Lidze Mistrzów odbędzie się we wtorek 18 listopada. Spotkanie zaplanowano na godz. 18.45. Transmisję będzie można zobaczyć w TVP Sport i na portalu tvpsport.pl.

