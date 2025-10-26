Legia Warszawa pokonała Stal Ostrów, dominując przez większość spotkania.

Kluczowymi zawodnikami Legii byli Jayvon Graves (19 punktów) oraz Andrzej Pluta (17 punktów), którzy poprowadzili zespół do zwycięstwa.

Pomimo zmian w składzie, drużyna Legii z powodzeniem adaptuje się do nowego sezonu, a dwóch jej graczy otrzymało powołanie do reprezentacji Polski.

Spotkanie w stolicy było niezwykle zacięte. Do gospodarzy należały trzy kwarty. Pierwszą wygrali punktem, drugą - trzema, a trzecią - ośmioma. To wtedy przewaga Legii wzrosła do 14 punktów. Jednak ostatnia część należała do Stali, która zmniejszyła rozmiary porażki. - To był ważny mecz dla mnie i drużyny. Graliśmy z bardzo dobrym przeciwnikiem - wyznał trener Heiko Rannula.

Andrzej Pluta: Nie był to dla Legii łatwy mecz

Najskuteczniejszy w ekipie Zielonych Kanonierów był Jayvon Graves. Amerykanin zdobył 19 punków. Ponadto miał dziewięć zbiórek i cztery asysty. Wyróżnił się także Andrzej Pluta, który uzyskał 17 punktów. Z kolei Michał Kolenda rzucił 16 punktów.

- Na pewno nie był to dla nas łatwy mecz - powiedział Pluta. - Byliśmy na to przygotowani. Ostrów jest drużyną, która sprawia, że trzeba troszeczkę myśleć w ataku. Jednak w krótkim czasie, który mieliśmy, dobrze się do tego przygotowaliśmy. Wiedzieliśmy, że od początku będziemy musieli wyjść z dobrą energią i walczyć. Łatwo można się na początku meczu rozluźnić i ciężko jest później do niego wrócić. Udało się nam to zrealizować. Dlatego cieszymy się ze zwycięstwa - dodał.

Legia ma swój system gry

Podczas konferencji koszykarz Legii został zapytany, jak zmiany zawodników wpływają na grę drużyny.

- Im dłużej gramy, to lepiej zaczyna to wyglądać - ocenił Pluta. - Jednak nie porównywałbym zawodników z tamtego sezonu z obecnymi. To jest totalnie nowy zespół, który ma swoje plusy. Staramy się je wykorzystać. Na razie idzie nam w miarę dobrze. Będziemy się starać, aby ta chemia między nami i zgraniem, była jeszcze lepsza. Mamy swój system i wokół niego działamy - podkreślił.

Pluta i Kolenda w kadrze Polski, zaraz mecz z Anwilem Włocławek

Liderzy Legii znaleźli uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji Polski. Igor Milicić do drużyny narodowej powołał dwóch zawodników mistrza. W szerokiej kadrze znaleźli się wspomniani wyżej Pluta i Kolenda. W następnej serii formę warszawskiego zespołu sprawdzi Anwil Włocławek.

