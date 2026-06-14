Wszyscy mówią o tym, co wyprawiał Jeremy Sochan po zdobyciu mistrzostwa! Świętował na całego

New York Knicks wygrali w finale NBA z San Antonio Spurs 4-1.

Drużyna Jeremy'ego Sochana sięgnęła po pierwsze mistrzostwo od 53 lat.

Reprezentant Polski grał w finale jedynie ogony, ale po ostatnim koszu był jednym z głównych aktorów mistrzowskiej fety Knicks.

Tak Jeremy Sochan świętował mistrzostwo NBA

23-letni Jeremy Sochan, który w sobotę pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund, by odciąć od podania gwiazdora rywali Victora Wembanyamę, karierę w NBA rozpoczął w 2022 roku w barwach Spurs. Ten klub wybrał go wtedy z numerem 9. w drafcie i jeszcze w pierwszej części obecnego sezonu był jego zawodnikiem. Po rozwiązaniu kontraktu w lutym związał się z Nowojorczykami i teraz został pierwszym polskim koszykarzem, który założy mistrzowski pierścień. Przed nim w finale, w 2009 roku w barwach Orlando Magic, przeciwko Los Angeles Lakers bez powodzenia walczył Marcin Gortat.

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Sochan w całym finale rozegrał jedynie 3 minuty i 19 sekund (na 240 możliwych), nie pojawiając się w ogóle na parkiecie w dwóch pierwszych meczach wygranych przez Knicks. W trzech kolejnych jego rola na boisku była marginalna, w przeciwieństwie do tej w szatni. Polski koszykarz znakomicie odnalazł się w nowej drużynie, co widać po filmikach ze świętowania Nowojorczyków!

Można wręcz odnieść wrażenie, że były zawodnik Spurs był jednym z głównych aktorów mistrzowskiej fety. Jako jeden z pierwszych wyszedł do mediów z rozpalonym cygarem i szczęśliwy popijał alkohol. Był też w centrum celebry w szatni, jak gdyby nigdy nic zajadając się kawałkiem mięsa ku uciesze reszty drużyny. Wspólnie z koszykarzami cieszył się m.in. słynny aktor i kibic Knicks, Timothee Chalamet. Nagrania z Sochanem w roli głównej szybko stały się hitem, zyskując viralową popularność! Znajdziesz je poniżej.

Former San Antonio Spur and now NY Knicks champion Jeremy Sochan smoking a cigar and sipping liquor after Knicks win 2026 NBA Championship @spurfectblog #PorVida @LVSportsNetwork pic.twitter.com/KNqS7Nu0A7— Carolina Teague (@CTtheMicSlayer) June 14, 2026

Jeremy Sochan with the steak 😭The Knicks got it done with a championship at stake 🔥 pic.twitter.com/FaQ8uNfCUr— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 14, 2026