MŚ Tokio 2025: Starty Polaków. Terminarz na sobotę 13.09

MŚ w Tokio to najważniejsza impreza tego sezonu w lekkoatletyce. W dniach 13-21 września poznamy medalistów mistrzostw świata we wszystkich konkurencjach. W stolicy Japonii mamy aż 62 reprezentantów Polski, a spora część z nich wystąpi już pierwszego dnia! Różnica czasu między Polską a Japonią sprawia, że pierwsze występy (i medalowe szanse) Biało-Czerwonych odbędą się już w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. W tej sesji najważniejszym startem będą eliminacje sztafety mieszanej 4x400 m, która właśnie w Tokio wywalczyła przecież niedawno złoty medal olimpijski.

Robert Korzeniowski widzi jedną szansę na medal w MŚ w Tokio. Nadzieja w sztafecie

MŚ Tokio 2025: Starty Polaków w sobotę 13.09

- Jesteśmy cztery lata po historycznym sukcesie olimpijskim właśnie w Tokio. I zmuszeni jesteśmy mieć rachuby tylko na miarę naszych zawodników, a nie możemy liczyć na cud. A dzisiaj tą miarą jest medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Chociaż i tutaj nie miałbym wielkich oczekiwań. Polska jest pierwsza w rankingu sztafet, ale rankingi nie biegają - ocenia w rozmowie z "Super Expressem" przed MŚ Robert Korzeniowski.

Jeżeli Polska zgodnie z planem przejdzie nocne eliminacje, jeszcze w sobotę stanie przed teoretycznie największą szansą medalową na tegorocznych MŚ. Sztafeta mieszana z Natalią Bukowiecką czy Justyną Święty-Ersetic może dostarczyć nam radości, ale na stadionie zaprezentują się wcześniej inni Biało-Czerwoni. Oto pełna rozpiska startów Polaków pierwszego dnia MŚ:

00:30 Chód na 35 km - mężczyźni (Maher Ben Hlima)

00:30 Chód na 35 km – kobiety (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)

02:00 Rzut dyskiem - kobiety – eliminacje (Daria Zabawska)

03:55 Pchnięcie kulą - mężczyźni – eliminacje (Konrad Bukowiecki)

04:40 Sztafeta 4x400 m - miksty – eliminacje (reprezentacja Polski)

11:30 Skok w dal – kobiety – eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)

11:55 100 m – kobiety – eliminacje (Ewa Swoboda)

12:05 Skok o tyczce - mężczyźni – eliminacje (Piotr Lisek)

12:50 1500 m – kobiety – eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)

14:10 Pchnięcie kulą – mężczyźni – finał (ew. Konrad Bukowiecki)

15:20 Sztafeta 4x400 m – miksty – finał (ew. reprezentacja Polski)

TVP podjęła decyzję ws. pracy Przemysława Babiarza. Kwiatkowski przekazał oficjalne wieści