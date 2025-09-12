MŚ Tokio 2025: Starty Polaków. Terminarz na sobotę 13.09

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-09-12 18:37

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce ruszają 13 września. Do Tokio udało się ponad 60 reprezentantów Polski. Kto z nich wystartuje już pierwszego dnia? O której godzinie? Sprawdź starty Polaków w sobotę, 13 września. W poniższym tekście znajdziesz rozpiskę z występami Biało-Czerwonych.

MŚ Tokio 2025: Starty Polaków. Terminarz na sobotę 13.09

i

Autor: Radosław Jóźwiak/ Cyfrasport MŚ Tokio 2025: Starty Polaków. Terminarz na sobotę 13.09

MŚ w Tokio to najważniejsza impreza tego sezonu w lekkoatletyce. W dniach 13-21 września poznamy medalistów mistrzostw świata we wszystkich konkurencjach. W stolicy Japonii mamy aż 62 reprezentantów Polski, a spora część z nich wystąpi już pierwszego dnia! Różnica czasu między Polską a Japonią sprawia, że pierwsze występy (i medalowe szanse) Biało-Czerwonych odbędą się już w nocy z piątku na sobotę polskiego czasu. W tej sesji najważniejszym startem będą eliminacje sztafety mieszanej 4x400 m, która właśnie w Tokio wywalczyła przecież niedawno złoty medal olimpijski.

Robert Korzeniowski widzi jedną szansę na medal w MŚ w Tokio. Nadzieja w sztafecie

MŚ Tokio 2025: Starty Polaków w sobotę 13.09

- Jesteśmy cztery lata po historycznym sukcesie olimpijskim właśnie w Tokio. I zmuszeni jesteśmy mieć rachuby tylko na miarę naszych zawodników, a nie możemy liczyć na cud. A dzisiaj tą miarą jest medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów. Chociaż i tutaj nie miałbym wielkich oczekiwań. Polska jest pierwsza w rankingu sztafet, ale rankingi nie biegają - ocenia w rozmowie z "Super Expressem" przed MŚ Robert Korzeniowski.

Jeżeli Polska zgodnie z planem przejdzie nocne eliminacje, jeszcze w sobotę stanie przed teoretycznie największą szansą medalową na tegorocznych MŚ. Sztafeta mieszana z Natalią Bukowiecką czy Justyną Święty-Ersetic może dostarczyć nam radości, ale na stadionie zaprezentują się wcześniej inni Biało-Czerwoni. Oto pełna rozpiska startów Polaków pierwszego dnia MŚ:

  • 00:30 Chód na 35 km - mężczyźni (Maher Ben Hlima)
  • 00:30 Chód na 35 km – kobiety (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)
  • 02:00 Rzut dyskiem - kobiety – eliminacje (Daria Zabawska)
  • 03:55 Pchnięcie kulą - mężczyźni – eliminacje (Konrad Bukowiecki)
  • 04:40 Sztafeta 4x400 m - miksty – eliminacje (reprezentacja Polski)
  • 11:30 Skok w dal – kobiety – eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)
  • 11:55 100 m – kobiety – eliminacje (Ewa Swoboda)
  • 12:05 Skok o tyczce - mężczyźni – eliminacje (Piotr Lisek)
  • 12:50 1500 m – kobiety – eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
  • 14:10 Pchnięcie kulą – mężczyźni – finał (ew. Konrad Bukowiecki)
  • 15:20 Sztafeta 4x400 m – miksty – finał (ew. reprezentacja Polski)

TVP podjęła decyzję ws. pracy Przemysława Babiarza. Kwiatkowski przekazał oficjalne wieści

Super Sport SE Google News
QUIZ. Ile zapamiętałeś z Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020? 12/15 dla fana to minimum
Pytanie 1 z 15
Ile medali na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 zdobyli Polacy?
LEKKOATLETYKA
MŚ W LEKKOATLETYCE