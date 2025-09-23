Natalia Bukowiecka wreszcie mogła wyrzucić to z siebie. Po MŚ czeka ją wielka zmiana

Reprezentacja Polski wraca z MŚ w Tokio z jednym srebrnym medalem, który niemalże w ostatniej chwili w konkursie skoku wzwyż wywalczyła Maria Żodzik. Obok niej za najjaśniejszy punkt wśród biało-czerwonych należy uznać Natalię Bukowiecką. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża i wicemistrzyni poprzednich MŚ w Budapeszcie tym razem wróci do kraju bez medalu, ale i tak może być z siebie dumna. Bukowiecka (z domu Kaczmarek) jechała do Tokio pełna wątpliwości, ale na najważniejszej imprezie sezonu potwierdziła swoją klasę.

Natalia Bukowiecka przetrwała trudne chwile i spełniła cele na MŚ

"Startem na Mistrzostwach Świata w Tokio zakończyłam sezon 2025. To był jeden z najtrudniejszych sezonów w mojej karierze, pełen wyzwań i trudnych chwil. Mimo wszystko wyniosłam z niego wiele cennych lekcji i cieszę się, że sam występ na mistrzostwach mogę uznać za udany! Kończę go z wynikami: 4. miejsce indywidualnie, 4. miejsce w sztafecie 4x400 m mix, 5. miejsce w sztafecie 4x400 m i SB [najlepszy wynik w sezonie - red.] 49,26 uzyskanym podczas najważniejszej imprezy sezonu" - podsumowała mistrzostwa 27-latka.

Już po indywidualnym finale Bukowiecka zdradziła przed kamerą TVP Sport, że w czerwcu wyznaczyła sobie cele - miejsce w czołowej "6" MŚ i złamanie bariery 49,5 s. Aż do ostatniego startu w Tokio było jej jednak trudno i nie kryła się z tym, że płakała po nieudanych startach i miała ochotę rzucić wszystko. Zagryzła jednak zęby i wróciła na najwyższy poziom, co zamierza uczcić w wyjątkowy sposób.

Klamka zapadła. Bukowiecka zrobi to po MŚ

- Musiałam po prostu w siebie uwierzyć. Powiedziałam sobie, że jak wejdę do tego finału, to wytatuuję sobie słowo "wierzyć" po angielsku. Obiecałam sama sobie, to teraz muszę to zrobić! Tylko muszę wybrać miejsce. W Tokio się trochę boję, tak że chyba w Polsce - zapowiadała Bukowiecka jeszcze w trakcie MŚ, po awansie do upragnionego finału.

Będzie to jej pierwszy tatuaż, jednak musi jeszcze trochę poczekać. Czwarta biegaczka świata na 400 metrów po ostatnim starcie została w Japonii. W mediach społecznościowych pochwaliła się już wizytą w Osace, gdzie dała kolejną szansę napojowi matcha.

"Choć zabrakło wymarzonego medalu, ten rok pokazał mi, jak wiele mam w sobie siły i determinacji. Po latach treningów wciąż widzę możliwości, by urwać kolejne setne sekundy i co ważniejsze sport wciąż daje ogrom radości i satysfakcji. Dziękuję Wam za wsparcie, szczególnie w trudniejszych momentach. Do zobaczenia w sezonie 2026!" - zwróciła się do kibiców na koniec sezonu 2025.