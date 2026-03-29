Boniek odpalił przed meczem Polska - Szwecja! Mocna deklaracja legendy. Pojedziemy na mundial?

Polska - Szwecja: Zbigniew Boniek jasno wskazał faworyta!

Reprezentacja Polski stoi przed najważniejszym meczem roku. We wtorek w Sztokholmie zmierzy się ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata, a emocje wokół spotkania sięgają zenitu.Oliwy do ognia dolał Zbigniew Boniek, który w rozmowie cytowanej przez portal Meczyki nie zostawił złudzeń, jak ocenia potencjał obu drużyn.

– Jesteśmy lepszą drużyną, mamy lepszych piłkarzy, bardziej kreatywnych, z lepszą jakością. Są mecze, w których trzeba pokazać, że po prostu jesteś lepszy i to jeden z tych meczów – drużyna szwedzka, jakby też ktoś spojrzał na ostatnie wyniki, to nie ma lepszych zawodników – powiedział.

Boniek jasno wskazał chociażby na polskie trio z FC Porto. - Mamy duet stoperów z Porto, mamy piłkarzy, którzy potrafią grać 1 na 1, mamy piłkarzy szybkich. W Szwecji nie ma zawodników nie wiadomo z jakiej planety – wartość naszej drużyny oceniam wyżej - dodał.

To jedna z najmocniejszych wypowiedzi przed tym spotkaniem. Boniek jasno wskazał, że Polska ma większy potencjał i powinna to udowodnić na boisku.

Polska - Szwecja: Kiedy mecz finałowy baraży o MŚ?

Biało-Czerwoni przystąpią do meczu po zwycięstwie 2:1 nad Albanią, które dało im awans do finału baraży. Z kolei Szwedzi pokonali Ukrainę 3:1 i również są w dobrej formie.

Jedno jest pewne - reprezentację Jana Urbana czeka trudne zadanie, a stawka jest naprawdę duża. Dla Polski byłby to trzeci z rzędu wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata. W grupie F czekają już Holandia, Japonia i Tunezja. Kto dołączy do nich na mundialu - Polska czy Szwecja? Odpowiedź poznamy już we wtorek 31 marca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45.