Polscy piłkarze wylecieli na mecz ze Szwecją. Wielkie skupienie. Nie zapomnieli o najważniejszym

Polska - Szwecja: Polacy wylecieli do Sztokholmu

Reprezentacja Polski w niedzielne popołudnie wyleciała do Szwecji, gdzie już we wtorek powalczy o awans na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni pojawili się na lotnisku w dobrych nastrojach, ale znaleźli też czas dla swoich fanów. Największe poruszenie wywołał Piotr Zieliński, który razem z innymi zawodnikami podszedł do kibiców i rozdał kilka autografów.

Krótkie spotkanie wystarczyło, by wywołać uśmiechy i jeszcze bardziej podgrzać atmosferę przed decydującym starciem. Polacy lecą do Sztokholmu po zwycięstwie 2:1 nad Albanią na PGE Narodowym. Spotkanie nie było łatwe, ale drużyna prowadzona przez Jan Urbana pokazała charakter i odwróciła losy meczu.

Finał baraży Polska - Szwecja już we wtorek, 31 marca

W finale baraży rywalem Biało-Czerwonych będzie Szwecja, która w półfinale pokonała Ukrainę 3:1. Mecz odbędzie się w Solnej pod Sztokholmem i rozpocznie się o godzinie 20:45.

To starcie ma dodatkowy ciężar historyczny. To już drugi z rzędu finał barażowy Polski ze Szwecją. W 2022 roku lepsi byli Polacy, którzy wygrali 2:0 w Chorzowie. Kibice liczą, że historia się powtórzy.

Stawka jest ogromna – zwycięzca pojedzie na mistrzostwa świata i trafi do grupy F, gdzie czekają już Holandia, Japonia i Tunezja.