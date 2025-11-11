Cristiano Ronaldo zakończy sportową karierę. Szczere słowa o występie na mundialu

Ronaldo powiedział, że „wkrótce”, czyli w ciągu roku lub dwóch, pożegna się z zawodowym futbolem

Kapitan Portugalii wciąż imponuje skutecznością – ma na koncie 143 gole w reprezentacji, więcej niż Lionel Messi

Według „Forbesa” Ronaldo pozostaje najlepiej zarabiającym piłkarzem świata – w tym sezonie zarobił ponad 280 mln dolarów

Cristiano Ronaldo szczerze o zakończeniu sportowej kariery

Kapitan reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo ogłosił we wtorek, że przyszłoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, będą jego ostatnim dużym turniejem. Po mundialu 2026 roku piłkarz planuje zakończyć karierę.

Podczas forum ds. turystyki Tourise w Rijadzie Ronaldo podkreślił, że wciąż „chce cieszyć się chwilą” i grą w piłkę, choć – jak przyznał – mając niemal 41 lat, coraz częściej rozważa odejście z zawodowego futbolu.

W wystąpieniu za pośrednictwem łącza wideo zawodnik zauważył, że „w takim wieku miesiące upływają bardzo szybko” i czuje, że jego kariera zbliża się ku końcowi. Zaznaczył jednak, że nadal znajduje się w dobrej formie fizycznej, czego dowodem są kolejne zdobywane przez niego bramki.

– Wciąż czuję się szybki i zwinny. Cieszę się grą w reprezentacji. Bądźmy jednak szczerzy: kiedy mówię „wkrótce”, to prawdopodobnie będzie to za rok lub dwa – powiedział Ronaldo, który w czwartek wraz z reprezentacją Portugalii zagra w Dublinie mecz eliminacyjny mistrzostw świata przeciwko Irlandii.

Zespół prowadzony przez Roberto Martíneza jest bliski zapewnienia sobie awansu na mundial – wystarczy mu zwycięstwo w czwartkowym spotkaniu.

Cristiano Ronaldo miał bardzo bogatą karierę

Cristiano Ronaldo występuje w reprezentacji Portugalii od 2003 roku. Z kadrą zdobył mistrzostwo Europy w 2016 roku, wicemistrzostwo w 2004 oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Narodów – w 2019 i 2025 roku. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki wciąż pozostaje najskuteczniejszym strzelcem w historii futbolu reprezentacyjnego – ma na koncie 143 gole dla Portugalii, wyprzedzając Lionela Messiego, który zdobył ich 114.

Ronaldo karierę klubową rozpoczął w Sportingu Lizbona, a następnie reprezentował barwy Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu Turyn. Obecnie występuje w saudyjskim Al-Nassr. Po zakończeniu kariery piłkarz zamierza skoncentrować się na swoich licznych przedsięwzięciach biznesowych prowadzonych pod marką CR7, obejmujących branże sportową, odzieżową, medialną i ceramiczną.

Według rankingu magazynu Forbes z października 2025 roku Ronaldo jest najlepiej zarabiającym piłkarzem świata – w tym sezonie zarobił ponad 280 mln dolarów. Drugie miejsce zajął Lionel Messi z wynikiem 130 mln dolarów.