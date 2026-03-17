Iran jednak pojedzie na mistrzostwa świata?! Trwają negocjacje! Poznaliśmy kulisy

Czy Iran jednak poleci na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej?

Wokół tegorocznych mistrzostw świata narasta poważny konflikt. Szef Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj jasno dał do zrozumienia, że jego reprezentacja może nie pojawić się w Stanach Zjednoczonych.

- Biorąc pod uwagę, że (prezydent USA Donald) Trump jasno oświadczył, że nie może zagwarantować bezpieczeństwa irańskiej reprezentacji, z pewnością nie pojedziemy do Stanów Zjednoczonych - powiedział Taj.

To reakcja na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie oraz napięcia między USA a Iranem, które w ostatnich tygodniach znacząco się zaostrzyły.

Według informacji przekazanych przez irańską ambasadę w Meksyku federacja prowadzi rozmowy z FIFA w sprawie zmiany lokalizacji meczów. - Prowadzimy negocjacje z FIFA w sprawie organizacji meczów mistrzostw świata 2026 w Meksyku - dodał Taj.

Prezydent Meksyku jest gotowy przyjąć mecze Iranu

Plan zakłada przeniesienie spotkań fazy grupowej z USA właśnie do Meksyku. Zgodnie z harmonogramem Iran miał rozegrać mecze w Los Angeles (z Nową Zelandią i Belgią) oraz w Seattle (z Egiptem).

Na razie jednak światowa federacja nie potwierdza takich rozmów. Przedstawiciel FIFA w rozmowie z AFP podkreślił, że organizacja pozostaje w kontakcie ze wszystkimi federacjami i na ten moment obowiązuje pierwotny plan turnieju. Według FIFA wszystkie drużyny mają wziąć udział w mistrzostwach zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w grudniu 2025 roku.

Nowy wątek w sprawie pojawił się ze strony Meksyku. Prezydent kraju Claudia Sheinbaum przyznała, że jej państwo jest gotowe przejąć mecze Iranu, jeśli zajdzie taka potrzeba. – Tak. Sprawdzamy taką możliwość – powiedziała.Również ambasador Iranu w Meksyku wskazał, że brak współpracy ze strony USA w kwestii wiz i logistyki dodatkowo komplikuje sytuację.

Mistrzostwa świata 2026 odbędą się w dniach 11 czerwca – 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku. To pierwszy turniej w historii z udziałem aż 48 drużyn. Choć do startu imprezy zostało jeszcze trochę czasu, już teraz widać, że mundial może odbywać się w cieniu poważnych napięć politycznych. A sprawa Iranu może okazać się jednym z największych wyzwań dla FIFA w ostatnich latach.