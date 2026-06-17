Jakie mecze mundialu 17 czerwca? Transmisje spotkań MŚ, czyli kolejny dzień i wielki Ronaldo

Środowe emocje związane z mundialem zaczniemy od starcia Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Dla Portugalczyków będzie to początek mundialowej przygody, a oczy kibiców ponownie zwrócą się na Cristiano Ronaldo. Kapitan reprezentacji ma szansę wystąpić na mistrzostwach świata już po raz szósty w karierze, a turniej rozgrywany w USA, Kanadzie i Meksyku może być jego ostatnią okazją do sięgnięcia po najcenniejsze trofeum w futbolu.

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Z kolei DR Konga wraca na mundial po wielu latach nieobecności. Afrykańska drużyna zamierza wykorzystać swój powrót na największą piłkarską scenę i sprawić niespodziankę. W meczu z faworyzowaną Portugalią kluczowe mogą okazać się zdyscyplinowana defensywa, odporność psychiczna oraz umiejętność neutralizowania długich okresów dominacji rywala. Jeśli Kongijczycy unikną szybkiej straty gola, mogą znacząco utrudnić życie zespołowi Roberto Martineza.

18:15 – Portugalia – Demokratyczna Republika Konga, TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL

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Bardzo duże emocje powinno wywołać również starcie Anglii z Chorwacją, uznawane za hit dnia. Obie reprezentacje mają za sobą kilka pamiętnych pojedynków, a szczególnie żywe pozostają wspomnienia półfinału mundialu 2018, kiedy Chorwaci wyeliminowali Anglików po dogrywce. Nic więc dziwnego, że kolejne spotkanie tych drużyn niesie ze sobą dodatkowy ładunek emocjonalny.

21:25 – Anglia – Chorwacja, TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

W nocy ze środy na czwartek kibice obejrzą jeszcze dwa mecze. O godzinie 1:00 czasu polskiego Ghana zmierzy się z Panamą w spotkaniu grupy L rozgrywanym na BMO Field w Toronto. Trzy godziny później do rywalizacji przystąpi Kolumbia, która na terenie Meksyku zagra z Uzbekistanem. Duże nadzieje Kolumbijczycy wiążą z Jamesem Rodriguezem, który przed mistrzostwami prezentował bardzo dobrą formę w meczach kontrolnych.

01:00 – Ghana – Panama, TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL, 04:00 – Uzbekistan – Kolumbia, TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL