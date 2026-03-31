Jakub Kamiński przed meczem ze Szwecją: Napiszemy nową historię!

Polska zmierzy się ze Szwecją w decydującym meczu o awans na Mistrzostwa Świata, gdzie historia nie sprzyja Biało-Czerwonym.

Jakub Kamiński, ofensywny pomocnik, zapowiada „napisanie nowej historii” i podkreśla znaczenie doświadczenia Roberta Lewandowskiego.

Reprezentacja Polski jest zdeterminowana, aby przełamać niekorzystną passę i zapewnić sobie udział w mundialu – czy im się to uda?

Wtorkowy finał baraży w Sztokholmie zapowiada się bardzo ciekawie. Nasi rywale mają okazję do rewanżu za bolesną porażkę sprzed czterech lat. W barażu o MŚ 2022 Biało-Czerwoni pokonali wtedy Szwedów 2:0 w Chorzowie. Na wyjeździe mają z tym rywalem bardzo niekorzystny bilans. Ostatni raz zwyciężyli tam w... 1930 roku.

- Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy jutro - powiedział Jakub Kamiński podczas konferencji prasowej w Sztokholmie.

Sonda Kto wygra mecz Szwecja - Polska w barażach o MŚ 2026? Szwecja Polska

Szwedzkich dziennikarzy interesował m.in. wpływ, jaki na drużynę narodową ma Robert Lewandowski.

- To tak doświadczony piłkarz, że sama jego osobowość wpływa na nasz zespół. Zagrał wiele tak ważnych meczów jak jutrzejszy. Na pewno chce wprowadzić spokój w szatni, bo dobrze wie, jaką dysponujemy jakością. I zrobimy wszystko, żeby ze Szwecją wygrać - zapewnił Jakub Kamiński. - Mamy wielu zawodników, którzy są wiodącymi postaciami w swoich klubach. To dla nas wartość dodana. Uważam, że naprawdę znajdujemy się w dobrym momencie, każdy z nas to czuje. Pozostaje więc wyjść na boisko i pokazać te umiejętności. Wówczas zwyciężymy. W półfinale z Albanią pokazaliśmy serce i charakter. Na koniec trzeba mieć trochę szczęścia w piłce, my to szczęście mieliśmy wtedy na boisku. Niech nie opuszcza nas również jutro, a dokładając do tego nasze umiejętności, jestem pewien, że we wtorek zwyciężymy - dodał.

Jakub Kamiński wystąpił już na mundialu w 2022 roku w Katarze. Od tej pory jest coraz silniejszym punktem reprezentacji.

- Czuję się na siłach, żeby to pokazać. Każdy chce jechać na taki turniej. Jutro walczymy o nasze marzenie i napisanie, jak wspomniałem, nowej historii - podkreślił. - Czuję pozytywny stres. Już od początku roku myślałem o tych barażach, żeby być gotowym, zdrowym i dać jak najwięcej reprezentacji. Bardzo się cieszę, bo to dla mnie najważniejszy mecz w karierze i zrobię wszystko, żeby zaprezentować się jak najlepiej - dodał.

25

Jakub Kamiński po meczu 26.03.2026