Szwecja - Polska: W takim składzie zagramy? Jan Urban szykuje niespodziankę!

Reprezentacja Polski zmierzy się dziś ze Szwecją w finale baraży o MŚ 2026, a stawką jest awans na mundial.

Selekcjoner Jan Urban staje przed kluczowym meczem w swojej karierze i zapowiada, że ma plan na starcie ze Szwecją.

Kto zagra w bramce, obronie i czy 17-letni Oskar Pietuszewski pojawi się na boisku? Przekonaj się, analizując przewidywany skład!

Reprezentacja Szwecji zmaga się ze sporymi problemami kadrowymi kontuzje leczą m.in. Alexander Isak, Dejan Kulusevski oraz Isak Hien, który doznał urazu w półfinale z Ukrainą. Trener Jan Urban nie ma takich zmartwień kadrowych. - Wszyscy piłkarze są do mojej dyspozycji – zdradził dzień przed meczem.

Na wyjazdowe zwycięstwo nad Szwecją Polska czeka od... 1930 roku. - Historia niech pozostanie historią. My gramy tutaj o swoją przyszłość. Mamy swoje marzenia i tę nową historię na pewno napiszemy we wtorek - powiedział Jakub Kamiński, obecnie jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Polski.

W jakim składzie zagrają Polacy? Trener Jan Urban zdradził, że na pewno wystawi do gry Nicolę Zalewskiego, który w czwartkowym półfinale barażowym z Albanią w Warszawie (2:1) nie mógł wystąpić z powodu żółtych kartek.

- Zalewski będzie grał, to nie jest tajemnica. Nie możemy sobie pozwolić, żeby taki zawodnik, o takich umiejętnościach, miał nie wystąpić. Czy to jest nasz as w rękawie? Oby tak się okazało. Miał teraz kilka dni więcej odpoczynku, więc powinien czuć się bardzo dobrze i być w odpowiedniej dyspozycji. Bardzo liczymy na Nicolę - powiedział Jan Urban.

Szwecja - Polska: W jakim składzie zagrają Polacy?

Na kogo postawi w meczu ze Szwecją selekcjoner Jan Urban? Pewniakiem jeżeli chodzi o obsadę naszej bramki wydaje się być Kamil Grabara. Golkiper VfL Wolfsburg w niemieckiej Bundeslidze prezentował się ostatnio dobrze. Nie zawiódł również w meczu z Albanią, ratując nam skórę w kluczowej sytuacji.

Szwedzi już wiedzą, jak zatrzymać Lewandowskiego! Kapitan zdradził ich tajny plan

Jeżeli chodzi o linię defensywy, to pewniakami są Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Duet z FC Porto nie dość, że zbiera pozytywne recenzje w Portugalii, to jeszcze w czasie wspólnych występów w drużynie "Smoków" miał okazję doskonale się zgrać. Bednarek w meczu z Albanią popełnił fatalny błąd, który kosztował nas utratę bramki, ale pozostaje liderem naszej formacji defensywnej.

Dużą niewiadomą przed meczem była obsada trzeciego miejsca w naszej defensywnej formacji. Rywalizację o miejsce w składzie wygrał Tomasz Kędziora, zawodnik greckiego PAOK-u Saloniki. I zagrał solidne spotkanie. W jego miejsce wskoczyć może jednak Przemysław Wiśniewski, jeden z ulubieńców Urbana. Jego siła, szybkość i warunki fizyczne mogą przeważyć nad atutami Kędziory i przydać się w starciu z rosłymi Szwedami.

Pilna wiadomość przed meczem Szwecja - Polska! Kolejna kontuzja, ten zawodnik nie zagra w finale baraży!

Obsada linii pomocy wywołuje największe emocje, a wszystko oczywiście w związku z rewelacyjnym Oskarem Pietuszewskim. Czy Jan Urban postawi na 17-latka od pierwszej minuty? Raczej nie. Jan Urban otwarcie zdradził, że do wyjściowego składu wraca Nicola Zalewski. W środku pola pewnikiem jest oczywiście Piotr Zieliński, bohater meczu z Albanią. Obok niego może zagrać waleczny Bartosz Ślisz, bo walka o panowanie w środku pola będzie w starciu ze Szwecja kluczową. Alternatywą jest Jakub Moder. Prawa strona zarezerwowana jest zapewne dla Matty'ego Casha, który w meczu z Albanią irytował błędami i prostymi stratami, ale Jan Urban raczej nie zrezygnuje z atutów tego piłkarza.

W ataku zagra oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Oto, żeby gwiazdor FC Barcelony dostawał dobre podania mają zadbać grający za jego plecami Jakub Kamiński i znakomity w meczu z Albanią Sebastian Szymański. Obaj ostatnio byli coraz ważniejszymi punktami naszej drużyny i Jan Urban z pewnością znów na nich postawi.

Szwecja - Polska: Prognozowany skład reprezentacji Polski:

Kamil Grabara — Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior — Matty Cash, Bartosz Ślisz (Jakub Moder), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski — Sebastian Szymański, Jakub Kamiński — Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po meczu z Albanią (26.03.2026)